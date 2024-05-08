日本福岡山區驚現激罕「兩頭蛇」　誕生機率十萬分之一命運卻悲慘

有日本民眾近日在福岡縣山區露營時，發現一條蛇的遺體。讓他訝異的是，這條蛇竟然有「兩顆頭」。



當地專家指出，這種「雙頭蛇」相當罕見，由於出生後不易生存，壽命往往十分短暫。有美國專家則指出，雙頭蛇誕生的機率是10萬分之1。

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綜合TBS與西日本電視台報道，一名男子4日在北九州市八幡西區山中露營時，意外發現一條「雙頭蛇」屍體。

當地爬蟲類店家表示，男子發現的是日本蝮。偶爾會生下「雙頭蛇」，但幾乎不會成長，很快就會死亡。

群馬縣太田市研究與展示蛇的日本蛇中心也表示，雙頭蛇先當罕見，但壽命往往不長。該中心成立60年以來，2023年初首度發現一條雙頭的日本蝮，在中心展示約1個月後死亡。

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不只是日本，美國內布拉斯加州2022年也出現過一條雙頭蛇。當地居民發現後，將牠交給內布拉斯加大學林肯分校。

該校自然資源學系教授費拉羅（Dennis Ferraro）指出，雙頭蛇誕生的機率是10萬份之1，非常罕見。他從事20年以上的研究工作，至今只看過2條雙頭蛇。該條蛇是無毒的襪帶蛇，長度約5公分，出生大約才10天。

目前仍不清楚「雙頭蛇」出現的確切原因。研判是因為胚胎產生過程中未完全分裂、或是一顆卵子被2個精子授精所引發的現象。

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