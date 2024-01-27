山區驚見「金光怪牛」拿手機拍片慘被窮追　內行網友：激罕國寶牛

到底是幸運還是不幸？



一名男子在山區觀光時看到一隻長著金色長毛、頭上擁有黑色犄角怪牛盯著自己看，好奇之下拿出手機拍照錄影，反倒激怒了這怪牛，怪牛一路狂奔追著男子。

但有眼尖網友發現這隻怪牛真實身分倒說「很幸運」。

原來是國家一級保育動物 地位等同大熊貓（點圖放大瀏覽）：

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綜合陸媒報導，大陸陝西一名男子日前到西安遊玩，遇到一隻長相奇怪的怪牛盯著牠，就好奇拿出手機拍攝。

沒想到這隻怪牛是個有脾氣的，見到男子拿手機拍照竟然抓狂，一路猛追男子追了好久，所幸男子跑步速度快才沒有被這隻怪牛追上，現場狀況險象環生。

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男子被怪牛追的影片在網路上掀起熱議，有網友發現追逐男子的怪異生物其實是非常稀有的「羚牛」，留言表示「雖然說當場被追真的蠻可怕，但這隻生物可不是普通動物」、「能夠目擊野生的羚牛很珍貴」、「這隻牛可能不愛拍照」、「牛牛：我可是國寶動物！跟我拍照要經過我同意！」。

據悉，羚牛屬於大陸國家一級保育動物，是與國寶動物大熊貓相等的存在，也被稱為國寶牛。

羚牛主要分布在喜馬拉雅山東麓密林地區，在大陸甘肅省、陝西省、青海省、四川省、雲南省及西藏自治區可以見到牠們的存在。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】