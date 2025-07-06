有牌爛仔｜大阪警察「帶電鋸反黑」影片瘋傳 網：哪邊才是黑幫？
撰文：聯合新聞網
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在外國遊客眼中，日本警方的形象通常溫和有禮，但當對付黑道時，他們卻展現出截然不同的一面。
大阪府警方4日搜索一處與山口組有關的據點時，因鐵腕的態度作風和平常形象落差極大，引發網友熱議。
點圖放大看被網民戲稱為「國家黑道」的大阪警察行動情形：
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日媒報導，今年4月，匿名流動型犯罪集團「Blackout」在大阪繁華的南區聚集，持金屬球棒、斧頭等武器，打算攻擊敵對組織成員，最終有14人被警方逮捕，包括21歲菲律賓籍首腦拉薩伊（Takiwaki Masaki Rasay）。
後續調查顯示，該團體獲得「山口組」弘道會旗下組織的支援。大阪府警4日上午前往該組織位於三重縣津市的據點進行搜索。警方表示，有組員疑似出入這處事務所，作為「Blackout」的背後靠山，警方正持續釐清整體脈絡與內情。
新聞畫面顯示，當時大批員警聚集在鐵捲門前拍打叫喊，高喊：
大阪（府警）啦，快點開門！
雙方僵持一陣子後，警方甚至準備動用電鋸，黑道成員見狀才妥協開門。警方隨後進入搜索，並搬出數箱證物。
事實上，大阪府警強勢搜查黑道的作風早已在網路上爆紅。YouTube上曾有影片以「搞不清哪邊才是黑道」為標題，累積高達4000萬次觀看。那段2012年的畫面中，員警拍打大門、高喊「大阪啦！」，進門後更是口氣兇狠，讓這句話成為網友熱議的經典台詞，之後還有人整理出不同年份與不同地區警方的版本。
這次事件後，各家日本媒體的影片也紛紛以「大阪啦！」為標題，讓不少網友直呼「很懂」。有人笑稱這是「搞不清哪邊才是黑道」的令和最新版：
像是歷久不變的時代劇讓人安心。
但也有人說這是「國家黑道 vs 民間黑道」。
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