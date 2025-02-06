日本「夜這」是什麼？AV常出現　從尊重變硬上淫辱的恐怖習俗

大家對於日本以往存在的各種文化有多少的了解呢？相信較為廣為人知的日本文化，身為日本鄰居的我們可能都有些了解，也有許多文化習俗是能看見日本民族的細心與特色。



但事情都有兩面，也許並不是每個日本習俗都是值得保存或是延續下去的，甚至遺忘了也比較好？今天就向大家揭開一段以現代眼光來看有些「淫穢」的習俗「夜這」的神秘面紗，雖然現今仍有許多人用有色眼光看待，但「夜這」的習俗演變卻恰巧講代表了日本女性權力與地位的變化。

日本「夜這」是什麼？AV常出現 從尊重變肆意淫辱女性的恐怖習俗（01製圖）

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日本習俗「夜這」是浪漫？還是陋習？

「夜這」最早的記載出現於《萬葉集》中。是指男性來到女性家中，向女方求歡且發生性關係的一種文化。其實最一開始「夜這」並不僅限於晚上，只是由於這個行為大多發生於夜晚，最終逐漸演變成了大家所熟悉的「夜這」。最一開始「夜這」習俗其實反映了日本古老的一種文化「訪妻婚」，意思為夫妻別居，男方大多在晚上進入女方家中，翌日清晨離開，而女方所生的子女歸屬於女方家族，顯現出了以女性為主體的婚姻，並反映出了日本早期女性地位是比較高的，擁有主導權以及擇偶的權利。

原先「夜這」是需要男女雙方的同意才能成立的，但隨著父權興起，進入平安時代後，女性已經逐漸變成由家族掌握的聯姻工具，女性地位降低以及男女體格上的差距，讓「夜這」變質，在許多時刻多半成為了強制、半強制女性發生性行為的恐怖習俗，甚至在日本近代化前，日本農村普遍有「村中的少女與寡婦是年輕男人的物品」的觀念，「夜這」演變成了一種男性之間競爭女性初夜權的落後風俗。

這也導致了在江戶時代中後期，受到了歐美文化的影響，一夫一妻制逐漸地成為主流後，「夜這」這項習俗在明治維新時當作是陋習而被屏棄，但儘管被廢棄，但直至近代日本，仍有一些深山部落有著這樣的傳統，例如昭和17年所發生的屠村悲劇「津山事件」也與這陋習有所關聯。

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現代日本人對「夜這」的看法

就如同我們大多數人的印象，現代的日本人有著守規矩，並且對高層有著高度服從性的印象。從江戶時代開始明文禁止了這個習俗之後到了現代，甚至有部份的日本人根本沒有聽說過這個文化。

在現代，大多數的日本人也都是透過相關的影視作品，並在耳濡目染之下，對於「夜這」這個文化也大多都將跟野蠻、放蕩淫穢劃上了等號，雖然的確「夜這」最終成為了對女性來說十分殘酷的陋習，但認識原先變質前的「夜這」文化背後代表的意涵，筆者也是覺得有必要的。

忘了「夜這」日本女性的地位有變得更好嗎？

「夜這」作為一項古老習俗，曾是日本文化的一部分，反映了女性在不同時代的社會地位和性別動態。然而，隨著時代的發展和社會價值觀的變遷，這項習俗逐漸顯露出其對女性不公與壓迫的一面，成為我們今日所不能接受的陋習。在回顧歷史的同時，我們不僅要譴責那些侵犯人權的傳統，更重要的是要從中汲取教訓，以確保女性能在現代社會中獲得應有的尊重與平等。

在2021年的全球性別差距報告中，日本在156個國家中排名第120位。這一排名凸顯了日本在女性權益進步方面仍有待加強，儘管「夜這」的陋習已經遠離日本女性，但我們還是能看到，日本女性在社會中生活卻依然有許多辛苦之處，因此記得這些歷史的痕跡，不要只是單純將他標籤化，從中汲取教訓，以確保女性能在現代社會中獲得應有的尊重與平等。

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