日本旅遊被當地人敲詐兼搶手機　警察竟偏幫對方：搶奪物品不違法

日圓匯率維持低檔，加上日本人對台灣人普遍友好，因此日本成了國人出國旅遊的心頭好，其中直飛沖繩僅需約1小時30分鐘左右，更成為許多民眾赴日首選。



不過，一名台灣女網友在Dcard發文爆料，感嘆原本是趟期待已久的家族旅行，卻在沖繩慘遭敲詐，讓她直呼對日本失望，嘆道：「因為我們是外國人，所以才被如此欺負嗎？」

日本旅遊被當地人敲詐兼搶手機 警察竟偏幫對方？（01製圖）

點圖放大看女網友的原文及相關照片：

+ 29

一名女網友在Dcard以「國外遊記 日本濾鏡全碎：在沖繩，搶別人手機竟是合法的？」為題發文，她表示原本是一趟期待許久的沖繩家庭旅遊，卻因為一起停車場糾紛風雲變色。

原PO回憶，本月1日深夜11點，一行人好不容易抵達下榻旅館，卻因為旅館車位早已被其他房客停滿，不得已只好將車子停進櫃枱人員手指方向的停車場。

正當以為可以好好休息時，原PO哥哥下樓卻瞥見車子遭另一輛車擋住，詢問後才發現該地並非旅館特約停車場，還必須支付1萬日圓（約553港元）罰款。

雖然原PO哥哥馬上付清罰款，但對方卻突然改口聲稱罰款是10萬日圓（約5530港元），甚至在原PO哥哥拒絕付錢後，逕自從原PO哥哥手中搶走手機。

【延伸閱讀】台女在日本疑遭內地人詐騙 專挑華人下手 全國犯案狂騙過億日圓

【延伸閱讀】台女在日本疑遭內地人詐騙 專挑華人下手 全國犯案狂騙過億日圓

點圖放大瀏覽：

+ 22

無奈之下，原PO哥哥只能回到旅館報警，殊不知警方到場後表示，告示牌上明確寫著違停要付10萬日圓，原PO一行人共有2台車、罰款總額高達20萬日圓（約11060港元）。

正當納悶原先1萬日圓罰款為何暴增10倍，和警方檢查告示牌後才發現，原本的「一」萬被人用原子筆硬生生畫上一豎變成「十」萬。

此外，對於原PO哥哥手機被搶一事，日本警方兩手一攤：

由於事發地點是私人停車場，因此對方在自己的地盤上搶奪物品並不違法。

慘遭地主敲詐、手機被硬搶2件掃興事情同時發生，讓原PO大嘆：

我們遭遇了不合理的敲詐和搶劫，卻得不到法律的保護。

耗時2小時爭執，最後原PO一行人支付1萬日圓罰款並取回遭搶手機。

【延伸閱讀】日本黑的？3女遊客坐的士咪錶顯示3000円 司機稱要「乘3」收9000

【延伸閱讀】日本黑的？3女遊客坐的士咪錶顯示3000円 司機稱要「乘3」收9000

點圖放大閱讀：

+ 10

原PO回憶整起事件，她坦言雖然沒有和旅館員工再三確認停車場位置，逕自停在他人土地是自己理虧，但遭地主求償的10萬日圓罰款，與周遭停車場平均每日收費1千日圓（約新台幣220元）價差過大，讓她不禁懷疑：

因為我們是外國人，所以才被如此欺負嗎？

文末，原PO感嘆「沖繩，這個曾經讓我們嚮往的地方，如今成了我們心中的傷疤」，而這次日本警方的處理方式更讓她直呼「這一切都讓我對日本好失望」，她更呼籲眾多網友：

在看似和平、文明的國度，也可能存在著不公和黑暗。

貼文曝光後引起眾多網民回應：

「違規停車收費罰錢沒什麼問題，但是故意這樣敲詐從1萬變10萬（日圓）真的太過分」

「雖然大多數日本人人很好，但還是有這種看妳是外國人就好欺負的」

「在日本，只要沒事就是美好，觀光客遇到事情根本店員警察都兩手一攤」



另外一名自稱在日本生活過的網友建議，事發當下可以蒐證報案並順便申訴，「日本警察也是很怕申訴」。

【延伸閱讀】日本旅遊中伏｜台灣遊客揭北海道食皇帝蟹被騙 老闆偷龍轉鳳斷正

【延伸閱讀】日本旅遊中伏｜台灣遊客揭北海道食皇帝蟹被騙 老闆偷龍轉鳳斷正

點圖放大瀏覽：

+ 23

延伸閱讀：

印度移工來台後會有何問題？ 過來人列7大特點揭「古老大地血淚史」

為何不爭取蓋迪士尼？40年前曾考量台灣 卻因「關鍵數字」選擇日本

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】