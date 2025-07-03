如今不只是LCC （廉價航空），許多航空公司都實施了付費選座制度。有些航空公司會讓高級里程會員免費選座，但對於只是偶爾搭乘飛機的人來說，一般是普通會員，甚至連會員都不是。



然而，如果吝嗇於支付那一點點選座費用，很有可能就會被分配到三人座中夾在兩人之間的中間座位。如果是短時間還好，但像國際航線那樣的長時間飛行，僅此一點也會成為巨大的壓力。

日本遊客搭飛機買窗口位 遇「要求換位」的中國男 後續讓人看呆（01製圖）

大家又有沒有試過額外付錢選位 卻被其他沒付錢的乘客要求換座？點圖放大看看一位日本遊客的不快經歷：

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更令人困擾的是，即便已經支付額外費用選擇了座位，仍然會有乘客來請求「能不能換座位」。在日本能源相關企業工作的野村雄彥（化名，43歲）就在去年利用休假獨自前往東南亞旅行時，不幸捲入了這樣的麻煩：

我收入不高，但因為單身也不亂花錢，所以偶爾會這樣出去旅行。不過，透過旅行社的套餐方案，往往無法提前選擇飛機座位，也有過被分到3人座中間的經歷。因為討厭這種情況，從那之後我就改為直接在航空公司官網訂票，但這次卻是在登機後被要求換座位。

事情發生在他從關西機場飛往中國上海浦東國際機場時，搭乘的是中國的航空公司。那天是白天航班，想欣賞窗外的風景，因此在預訂時選定了經濟艙靠窗的座位。然而，來請求交換座位的是一名看起來20多歲後半的中國男性，他的座位是中間位。

野村先生理所當然地拒絕了這個請求：

不知道他是沒選到還是沒選座，但他的朋友好像正好坐在我旁邊，所以兩人變成分開的座位。雖然能理解他的情況，但說實話，中間座位就是『最差的』吧。扶手還要搶，兩邊都要收著肩膀坐。如果是走廊位還可以考慮，但對我來說完全沒有任何好處。

但這名中國男性並未就此作罷，還以「他是我朋友」來訴諸情感。

如果是親子，有個小孩的話我也許會考慮一下，但兩個成年人，就算一個人坐，也不過是沒法聊天罷了，應該也不會有太大困擾。雖然比國內航線飛行時間長，但也不到三小時，應該能忍受吧。

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中國男性情緒爆發 機艙陷入騷動

野村先生依然堅持拒絕交換，「我不打算跟你換座位」這樣直截了當地說了。中國男性漸漸怒氣上升，開始顯露不滿：

換一下座位也沒什麼大不了的吧！

已經坐在旁邊的他的朋友拼命勸他冷靜下來，但野村先生還是感到有些害怕，毫不猶豫地按下了呼叫乘務員的按鈕。

很快，一名女性乘務員趕來，野村先生說明了情況。那位中國男性轉而向空服員激烈陳述自己的請求，但被空服員堅定地勸回原座。

也許是偏見，但說實話，因為是中國的航空公司心裡有些不安。但那時候他們的處理很得當，挺讓我安心。

旁邊的中國男性為朋友的失禮道歉，當天飛機幾乎滿座，中間位只剩少數幾個空座，靠窗和靠走道的座位都滿了。那位中國男性過了一會兒又去找坐在走道邊、同樣看起來是中國人的旅客商量，但也被拒絕了。

好不容易的旅行一開始就被掃了興，幸好他朋友（我的鄰座）還向我道歉，多少讓我心情好受一些。多虧如此，在飛行途中才沒有一直尷尬下去（笑）。

野村先生雖然遭遇了和中國人乘客的糾紛，但這種事無論什麼國籍的人都有可能發生。本來航空公司方面也有禁止乘客之間私自換座的規定。這次雖然和案例不同，就算雙方同意，有的航空公司也因規定不允許，因此需要注意。無論是想拒絕還是其他情況，最好的方法還是諮詢客艙乘務員。

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