港鐵扶手電梯夾長裙！港女情急生智絕招脫險　網民讚歎：好果斷！

雖是社死場面，但同時是充滿有愛的氛圍！有港女於網上發文分享人生最尷尬事件，她日前搭乘港鐵扶手電梯，蹲下身拾回跌了的雨傘時，長裙裙襬被電梯邊夾住，嘗試用力扯出來也沒用，情急下她只好立即脫掉裙子，有2名熱心女途人立即幫忙遮着其身體，其中1人隨後跑去向職員求助，最後她同意讓職員剪走裙子被夾住的部分，再穿回裙子離開。港女感動地於帖文道謝，感激幫助她的途人及港鐵職員。



網民留言讚揚道，「好叻，好果斷，做得好好呀，救命要緊，唔使拘泥喺大眾目光度。再者好開心見到咁多好人咁齊心咁幫你，個個喺地鐵行色匆匆嘅裏面都仲有熱心，香港就係咁可愛」。



有港女於網上發文分享人生最尷尬事件，她日前搭乘港鐵扶手電梯，蹲下身拾回跌了的雨傘時，長裙裙襬被電梯邊夾住，嘗試用力扯出來也沒用，情急下她只好脫掉裙子。（示意圖／AI生成圖片）

該港女於Threads憶述事件，事發當天她穿了1條長裙，在港鐵站內如常搭乘扶手電梯，其間她跌了雨傘，微微蹲下拾回，但起身時發現裙襬被電梯邊夾住，嘗試用力扯出來也沒用，眼見差不多到地面，旁人開始替她擔心，更聽到後面有人大叫「要小心啊！」。

港女搭港鐵扶手電梯 長裙裙襬被夾住

情況緊急下，樓主立即脫掉裙子，「因為再拉也沒有用，反而可能人也被扯過去夾倒」。到達地面時，有兩名熱心女途人立即幫忙遮着其身體，她走到一旁打開雨傘遮擋，其中1名女途人立即跑上樓梯向職員求助，另1名則留在原地陪着她，最後她同意讓職員剪走裙子被夾住的部分，她再穿回裙子離開。

港女情急下脫了裙子，有2名熱心女途人立即幫忙遮着其身體。（《親親我好媽》劇照）

港女情急生智脫裙 發文感激途人職員

港女感激道：「真的很感謝所有人，還有慰問過的人，謝謝您們。最重要的是2位女途人，如果您們有緣看到，我想再次向您們說聲謝謝啊。」

港女十分感動地於帖文道謝，感激幫助她的途人及港鐵職員。（《騎上獨角獸》劇照）

網民讚港女「有急才」 讚助人者熱心

有網民留言讚揚樓主有急智，「你很有急才，保護人身安全最重要」、「好彩你冇事，除裙嗰下真的唔係個個做到，真的好有guts先做到」、「緊急關頭做到金蟬脫殼幾犀利，一時走光好過受傷，危急關頭冷靜決策好緊要」。

有網民表示，「幸好有路人幫忙你解困，嗰刻有人幫及陪伴真係好重要」、「香港人好鍾意幫有需要的人！好心好報！」。

網民提醒，穿長裙搭乘扶手電梯時，要多留意裙襬會否被夾住，「下次着長裙試下好似公主咁抽高少少條裙（我每次都咁做）」。（資料圖片）

網民提醒要穿打底褲 穿長裙多留意會否被夾住

有網民就提醒，女生穿裙子安全起見也要穿打底褲，若穿長裙就要多留意裙襬會否被夾住，「其實你做得好好，其實所有女仔着裙無論長短都要着打底褲」、「睇字都覺得驚，無事就好，下次着長裙試下好似公主咁抽高少少條裙（我每次都咁做）」、「着長裙真係要有危機意識，平時上落樓梯，上落車我都會拉一拉條裙，驚俾人踩到或者俾門夾住」。

樓主留言補充說，發文也想大家多重視扶手電梯安全意識。（Threads截圖）

樓主盼多重視扶手電梯安全意識

樓主其後再留言補充說，發文也想大家多重視扶手電梯安全意識。對於有網民問為何不即時按停電梯，她說因電梯最上方的人未必知發生了什麼事，若急停怕上方的人會跌倒，時間緊急亦不許可，而職員到來後有按停電梯。