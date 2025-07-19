新手主人買兔糧　包裝見兔仔相即購入　餵了2天驚悉「地獄」真相

新手寵物主人難免會犯錯，因此做不同決定前，最好還是多問一下專業意見。最近1名女子就在網上分享其友人養兔仔的經歷，稱對方剛開始養小兔，買了1包「封面係兔仔」的糧食，惟小兔吃了一兩口就停下來，情況持續了2天。該朋友後來向店員了解原因，才驚悉他買的其實是貓糧，而且是兔肉貓糧，雖然是無心之失，但也讓樓主不禁直言「即係佢買咗包兔肉糧畀佢隻兔仔食，好X地獄」。



樓主的朋友剛開始養兔子，買了1包「封面係兔仔」的糧食，惟兔子吃了一兩口就停下來，情況持續了2天。（示意圖 / 資料圖片）

新手養兔欲買兔糧

該女子在Threads上分享事件，指她的男性朋友剛剛開始養了1隻兔仔，由於是新手，便在店舖內買了一包裝有兔仔照片的糧食，並餵了小兔2天，然而小兔每次總是吃了一兩口就沒有繼續吃，該名主人在2天後回到店舖詢問相關情況，希望了解原因和解決方法。

驚悉買了兔肉貓糧

樓主引述了當天店員與其友人的對話，稱員工聽聞該情況後就驚訝表示對方買入的是貓糧，當主人問道「吓，點解個封面係兔仔嘅」，店員無奈稱「因為呢款係兔肉，貓糧」，主人聽後大嚇一驚，同時亦無言以對。

兔子其實不需要進食紅蘿蔔及生果等，因其腸道難以消化糖份及澱粉質。（示意圖 / 資料圖片）

網民極擔心兔仔：點解養寵物前唔做好功課

樓主在文中直言，「即係佢買咗包兔肉糧畀佢隻兔仔食，好X地獄」。不少網民也紛紛留言，並希望樓主可以提醒其朋友在養寵物前做足功課，「 兔仔係食草㗎，糧都唔應該食得多，妳快啲轉述妳朋友聽，因為佢文盲我驚佢睇唔明我呢個重要資訊！仲有兔仔唔使食紅蘿蔔，以佢嘅智力程度我覺得呢點都要提醒佢」、「唔好養兔仔⋯養掂自己先」、「其實真係唔好笑，點解養寵物前唔做好功課，兔仔今次冇事係好好彩，佢哋腸胃好易出問題」、「我養咗兔仔幾年，而家隻兔仔都幾健康，如果妳朋友正在學習照顧兔仔可以聯絡我，我見到妳個post，我好擔心隻兔仔」。