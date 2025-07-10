妻患癌離世！獸父將幼女當性奴　亂倫性侵毆打　長女拒信妹同施襲

馬來西亞發生獸父性侵幼女離譜案件，長女更知情包庇！馬六甲1名中年漢在妻子患癌離世後，將患有學習障礙的23歲幼女當成「性奴」，甚至用腰帶毆打恐嚇保密。受害人向胞姊告知父親獸行，長女卻選擇相信父親，認為妹妹誣衊父親，同樣毆打受害人，受害人轉向其他親戚求助，案件才得以曝光。獸父和長女事後被捕，被帶返警署接受調查。



受害人遭到性侵毆打，向阿姨求助。（AI生成圖片）

獸父用腰帶毆打受害人 長女以為誣衊同打

當地媒體於7月報道，涉案54歲男子和妻子育有2名女兒，一家人住在馬六甲晉巷，當中23歲幼女患有學習障礙。妻子於2008年因癌症逝世，該名鰥夫竟然多次向幼女伸出狼爪，性侵後更用腰帶毆打受害人，恐嚇幼女保密。受害人曾向25歲胞姊求助，不料胞姊不信妹妹，認為她誣衊父親，並對其施暴。

警方性罪案、虐待兒童及家庭暴力調查小組及科學鑑證組員上門進行調查。（網上圖片）

受害人轉向阿姨求救

受害人嘗試逃跑，卻不成功，她無法忍受長期遭到父親性侵淪為性奴。2025年6月6日她向阿姨求助，阿姨聞言即陪同報案。

同年7月4日，警方性罪案、虐待兒童及家庭暴力調查小組及科學鑑證組員上門進行調查，拘捕父親和長女，他們翌（5日）被帶上法庭，警方申請延長扣押令，以繼續調查。

（中國報）