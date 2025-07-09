港媽執銀包！神招給$1終物歸原主　失主感動：港人先做到咁高質素

【好人好事／路不拾遺】「好人好事」刷出「新高度」！有港男於討論區發文指，他乘搭小巴時遺失銀包，遍尋不果本來「打定輸數」，後來發現其銀包原來被1名「好好人嘅媽媽」，對方更用1招「神招」，以轉數快（FPS）」過數1元到失主的銀行戶口，機智地留下自己聯絡方法，物歸原主時更堅持不收報酬，令港男大為感動，直指「我諗真係得香港人先可以做到咁高質素」。



事件引來網民熱議，大讚「呢個媽媽好人又有腦」、「好人一生平安」，又認為樓主應延續「正能量」，「下次到你見到有需要幫助嘅人，你就記得要幫啦， 大家一齊令個世界變得更加好」。



有港男乘搭小巴時遺失銀包，本來「打定輸數」，卻有「好好人嘅媽媽」拾獲歸還。（資料圖片）

「我諗真係得香港人先可以做到咁高質素。」該港男於連登討論區發文，講述銀包失而復得經歷。他憶述7月7日（星期一）乘搭小巴時遺失銀包，於小巴站尋找1小時不果，已組「打定輸數」，卻在Facebook失物群組找到銀包蹤迹 ── 被1名「好好人嘅媽媽」執獲。

港男遺失銀包 機智港媽1神招尋失主

樓主表示，與「媽媽」見面得知，原來在他徬徨尋找銀包之際，「媽媽」拾獲銀包找到銀行咭，於是用「轉數快（FPS）」過數1元到其銀行戶口，並在備註欄（Remarks）留下聯絡方法，令樓主驚喜感動，「專登FPS 咗1蚊畀我，仲喺Remarks留低咗佢聯絡方法畀我，嗰刻真係覺得好感動，雖然成日講香港人幾咁功利，但喺路不拾遺方面，真係得香港人嘅公民意識可以咁高。

港媽拾獲銀包後，機智1招尋回失主。（AI生成圖片）

港媽拒收報酬 港男感動：感受到人間溫暖

樓主補充，當時想向「媽媽」支付酬勞，但對方堅持不收取，「有畀錢佢但佢堅持唔收，可能佢見我仲讀緊書，好人有好報」。樓主再次多謝該「媽媽」和對方女兒，以及幾位熱心小巴司機幫忙，「喺呢個咁冷酷嘅社會，仲可以感受到人間溫暖，令我自己都有反省下，平時有冇對其他人做過呢啲好事」。

港媽用「轉數快（FPS）」過數1元到樓主銀行戶口，藉此奇招留下聯絡方法。(示意圖）

網民讚港媽聰明：好人又有腦

帖文引來網民熱議，大讚「媽媽」以轉數快留下聯絡方法十分聰明，「呢個媽媽好人又有腦」、「FPS 1蚊留contact呢個真係諗唔到」、「呢個幾醒」、「其實發現咗交畀司機都已經好好，點知過數嚟幫人真係估唔到，香港人有愛」、「呢啲好人好事應該推上報」、「值得嘉許」、「好人一生平安」。

亦有網民建議樓主要傳承「正能量」，「咁下次到你見到有需要幫助嘅人，你就記得要幫啦，大家一齊令個世界變得更加好」。