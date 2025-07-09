享和街赤膊男又爭錶位｜怒吼保時捷：你威！我畀你泊！　結局絕了

荃灣享和街車房與司機爭錶位爭執引起全城關注，當中多次粗口辱罵司機、被戲稱作「排骨仔」的赤膊瘦削瘦男，被網民截圖瘋傳而成為「網絡紅人」，且被翻出多段「黑歷史」影片。網傳顯示，該瘦男曾因「爭錶位」問題與駕駛「波子（保時捷，Porsche）」的男司機爭吵，其間向對方咆哮「我畀你泊！你威啊嘛！得！」、「X頭」、「你等X晒！你泊啊！」，而最終保時捷司機成功「爭贏」錶位，瘦男不忿地駕車離開。



影片引來網民熱議，形容瘦男是慣犯，「而家全世界都識晒佢了！」、「開口埋口話人X頭，其實自己最XX」、「惡過啲大哥」、「爭位界KOL」，又讚保時捷司機「EQ」高，「師兄超級斯文，好聲氣值得一個讚」。不過亦有網民指，單以今次事件影片而言，瘦男並非全沒道理，反問「留言嗰啲平時唔泊錶位，定係比氣氛影響帶風向？」。



荃灣享和街車房被戲稱作「排骨仔」的瘦男，被翻出多段「黑歷史」影片。（影片截圖）

事緣本港網絡日前瘋傳1段「荃灣享和街車房與司機爭錶位爭執」影片，見到司機遭3男1女懷疑車房職員包圍，指其「玩嘢」及「玩串」，被網民戲稱「排骨仔」的瘦削赤膊男子更多次爆粗辱罵司機；司機反駁時，瘦男大罵：「你係咪新嚟㗎？」又揚言要動粗。司機則回應「我理得你係咪新嚟，新嚟同經常嚟都係咁X樣嘅」，指該位置是公家位置，反問「車房係咪包埋個錶位畀你？」

荃灣享和街車房與司機爭錶位爭執 瘦男成「網絡紅人」

其間有女職員不斷在旁邊勸交，並解釋車房正「出緊車嘛」、「入緊位」。司機不服，多次反問該位置是否屬於車房，指對方態度有問題，「你一開始好聲好氣同我講咪無嘢」、不滿「你（車房職員）咁串」。雙方罵戰持續逾4分鐘，最終報警處理。

片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，被斥「玩嘢」，及質問「你係咪新嚟㗎」，見到瘦削赤膊男子相當激動。（片段截圖）

片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，被斥「玩嘢」，及質問「你係咪新嚟㗎」，見到瘦削赤膊男子相當激動。（片段截圖）

事件席捲全城，當中言行火爆的「排骨仔」瞬即成為「網絡紅人」，更被曝光「黑歷史」。有港男於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布3段影片，顯示他曾因「爭錶位」問題，在太子與駕駛保時捷的男司機爭吵，留言「瘦男本身就係鍾意同人爭錶位，不過呢到唔係享和街，無得睇佢跳舞」。

瘦男被爆「黑歷史」 爭錶位有前科

第1段影片見到，現場為太子通菜街錶位，駕駛奧迪（Audi）的瘦男因爭取右邊街錶位問題，下車走向後方的保時捷司機「問責」，保時捷司機表示「咁我等先㗎嘛」，瘦男回應「你喺嗰邊㗎喎老友……隔籬嗰條線，我喺到排緊你又喺度……過嚟」。保時捷司機反駁「你啱啱到咋喎」，瘦男反嗆「咁又點啊！你喺嗰邊排緊㗎嘛！啱唔啱先？」。

駕駛奧迪（Audi）的瘦男因爭取右邊街錶位問題，下車走向後方的保時捷司機「問責」。（影片截圖）

駕駛奧迪（Audi）的瘦男因爭取右邊街錶位問題，下車走向後方的保時捷司機「問責」。（影片截圖）

駕駛奧迪（Audi）的瘦男因爭取右邊街錶位問題，下車走向後方的保時捷司機「問責」。（影片截圖）

瘦男怒吼保時捷司機：你係咪打橫嚟講先？

保時捷司機解釋自己「排緊呢兩邊㗎嘛」，瘦男不滿指「兩邊你排……插中間啊嘛！」，車主解釋「中間阻住人哋啊嘛……咁全部車都等左邊㗎嘛」，瘦男表示「咪係囉，要泊呢邊排呢邊啊嘛……你左邊……咁你係咪打橫嚟講先！你喺左邊又行過嚟呢邊插過嚟。等嗰邊係咪泊嗰邊先？啱唔啱啊老友。你喺嗰邊㗎嘛，使唔使畀CAM（車CAM，行車記錄器）你睇啊？」。

瘦男：你威啊！泊啊！我畀你泊！

第2段影片見到，瘦男向保時捷司機斥題「揸波子㗎係咪啊？」，車主回應「咁你都揸Audi啦」。瘦男反問「咁又點啊？」，車主指「無話咩啊，咁我都無比較過」。瘦男之後發惡說「得！我畀你泊！你威啊嘛係咪啊！得！你喺嗰邊就嗰邊，唔好泊呢邊！我叫你擺中間啊！X頭。擺中間啊嘛你，等兩邊啊嘛」。車主繼續解釋，瘦男則連珠炮發「你等X晒！你泊啊！泊啊！我畀你泊！」。車主回覆「咁梗係我泊啦，我等緊啊嘛」。

瘦男與保時捷司機爭論。（影片截圖）

保時捷司機高EQ反駁 瘦男敗走

第3段影片，保時捷司機說「我日日都喺度嘅」，瘦男表示怒吼「咁又點啊？你老X臭X啊！泊中間啊嘛下次，X頭！」，保時捷司機反駁「咁你都可以泊中間」。隨後車主開始泊車，瘦男返回車輛駕車離開。

最後保時捷司機開始泊車，瘦男返回車輛駕車離開。（影片截圖）

最後保時捷司機開始泊車，瘦男返回車輛駕車離開。（影片截圖）

最後保時捷司機開始泊車，瘦男返回車輛駕車離開。（影片截圖）

最後保時捷司機開始泊車，瘦男返回車輛駕車離開。（影片截圖）

網民批離譜嘲：爭位界KOL

不少網民看過影片批評瘦男是「慣犯」，行為離譜，「真係新嚟㗎喎」、「而家全世界都識晒佢了！」、「開口埋口話人X頭，其實自己最XX」、「惡過啲大哥」、「爭位界KOL」、「呢啲人，搞到自己滿城風雨」、「無恥便無敵」。亦有網民讚保時捷司機「EQ」高，「師兄超級斯文，好聲氣值得一個讚」、「片主有極好脾氣」。

不過亦有網民指，單以今次事件影片而言瘦男並非沒道理，反問「留言嗰啲平時唔泊錶位，定係比氣氛影響帶風向？喺左邊排緊，可以排埋右邊？排隊，一個人排兩條？」。