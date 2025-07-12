狠心殺夫！印度25歲女婚後45天「聯手舅舅殺夫」　15年不倫戀曝光

印度發生1宗令人嘩然的謀殺案。當地一名年輕女子和舅舅發展多年不倫戀，兩人本想共諧連理，可惜遭到家人反對，她事後更被家人強行配婚，女子因而心生怨恨，婚後45天便和舅舅合謀，聘請槍手殺害其丈夫。



警方事後成立特別調查小組，並已就事件拘捕3人，包括涉案女子，她承認謀殺罪；而其舅舅仍然在逃，警方正全力追捕。



印度有人妻和舅舅發展長達15年不倫戀，不滿被家人強行配婚，婚後狠心聘槍手殺害丈夫。（示意圖／GettyImages）

新婚僅45天 印度女聘槍手殺夫

綜合印度媒體等報道，事發於6月25日，印度奧蘭加巴德（Aurangabad）一名25歲男子普里揚蘇（Priyanshu）探望妹妹後乘坐火車回家，到站後聯繫新婚僅45天的25歲妻子德維（Gunja Devi），請她派人前往接載他回家。不過德維卻將丈夫的行蹤告訴其僱傭的槍手，導致他從車站返家的路上，遭遇2名槍手槍殺致死。

女子舅舅偕槍手頻繁通話惹猜疑

當地警方事後成立特別調查組，由於德維期間試圖逃離村莊，引起丈夫家人懷疑。警方查看德維的通話記錄，發現她與55歲舅舅辛格（Jeevan Singh）一直以來保持密切聯繫，而辛格通話記錄則顯示他頻繁與槍手通話，引來眾人懷疑。

25歲死者普里揚蘇（Priyanshu），回家途中被2名槍手槍殺致死。（網上圖片）

主謀為男子25歲妻子和其55歲舅舅，兩人合謀殺害死者，以繼續他們不倫戀。（網上圖片）

驚揭女子與舅舅有長達15年不倫戀

警方深入調查後發現德維原來和辛格有染，有着長達15年的亂倫關係。警察發言人透露，德維和辛格本來想要結婚，可惜遭到家人堅決反對，並在2個月前強行把她嫁給死者，令她心生怨恨埋下殺機。目前包括德維在內已有3人被捕，當中包括2名槍手，德維亦已承認謀殺；警方正全力追捕在逃辛格。

死者妻子以及2名槍手被捕，警方正全力追捕在逃的辛格。（網上圖片）

（綜合）