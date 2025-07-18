$76辣椒水米線│小紅書女叫米線　配菜全剔「要曬」　結果震驚全網

不少食肆都會讓食客選擇增添或刪減配菜，以配合每個人不同口味。有小紅書女用戶發文慘呻，稱早前透過外賣平台光顧佐敦1間連鎖米線店，「點了小鍋米線把配菜全勾上了」，盛惠總共76.6元。等了1小時後，外賣員終於送上食物，她卻發現「選項打鉤是反向的」，換言之，所有配菜都沒有，芽菜、韭菜、牛丸、牛肉等配料「全走」，「70塊買了1碗辣椒水煮米線，而且還沒筷子」，她形容「我親愛的香港，你又狠狠的給我上了1課」。



許多網民笑言「走光了」、「廚房想了59分鐘，到底誰會下這樣的訂單？」，事件引來本港網民注意，同樣笑言「我知我唔應該笑，但真係好好笑，$70淨係食辣椒水米線」、「點解會將『走』理解成『要』？」。



樓主打開才驚悉「選項打鉤是反向的」，換言之，全勾變「全走」，單據都顯示芽菜、韭菜、牛丸、牛肉等配菜全部走光。（小紅書圖片）

全勾變「全走」 所有配菜全部走光

樓主在小紅書表示，日前中午時份使用外賣平台，在佐敦1間連鎖米線店叫了小鍋米線，自己「把配菜全勾上了」，總計大約76.6元，外賣員大約1小時送上食物，正當以為是1頓豐富午餐時，她一打開才驚悉「選項打鉤是反向的」，換言之，全勾變「全走」，單據都顯示芽菜、韭菜、牛丸、牛肉等配菜全部走光。

樓主︰70塊買了1碗辣椒水煮米線

樓主形容「70塊買了1碗辣椒水煮米線，而且還沒筷子」，慨嘆「親愛的香港我求你別太離譜」、「這個世界太癲了」。

樓主形容「70塊買了1碗辣椒水煮米線，而且還沒筷子」。（小紅書圖片）

網民︰我知道我不該笑的，但我實在忍不住

帖文引來大量網民留言，「我知道我不該笑的，但我實在忍不住」、「你搞笑的嗎？，亦有人解釋「在餐廳『走』的意思就是『不要』的意思，要他走掉。例如不喜歡麵上面的蔥和芫荽就說「走青」，不要那些綠綠的東西」，本港網民同樣留意事件，笑言「明明個app寫得好清楚喎」、「真係大開眼界」。

（綜合）