失智婆巴士總站跌傷7小時無人理！港男主動報警　稱車長視而不見

看到老弱傷者，主動上前慰問可謂舉手之勞！有港男在網上發文，表示７月7日清晨近7時在某巴士總站見到1名婆婆坐在地下，於是詢問對方是否跌傷，婆婆雖然點頭，但懷疑有腦退化症，未能繼續回答，港男於是為代為報警，其後有1名通宵更的巴士車長見狀，表示大約凌晨零時已經見婆婆坐在地上，但他沒有報警，甚至表示「關我咩事」。熱心港男等待至婆婆由救護員送走，而他事後獲悉婆婆是失蹤人士，可能「 誤打誤撞入咗巴士站再跌倒」，慨嘆「成晚7個鐘，有巴士到即係有人上落車，點解可以冇人理佢？」，呼籲大家遇到類似事件，可以多做一步。



許多網民留言指「真係難聽啲講句，行過去問一句唔使死嘅，唔係下下要見晒血，或者瞓咗喺度先一定要幫」、「多謝你好心幫呢位婆婆，希望香港仲有你呢啲好人，個巴士司機真係好冷漠」。



樓主目送救護員把受傷婆婆送院。（Threads圖片）

樓主影相記錄事件

樓主在Threads上載2張照片，其中1張是從後拍攝婆婆由救護員推床往救護車再送院，另1張是從車內拍攝，只見時間是周一清晨6時50分，巴士已寫明「暫停服務」，樓主來自本港1間大學，信當時乘搭巴士抵達該巴士總站。

車長無報警 反問︰關我咩事？

樓主憶述，當時「到站見到有個婆婆坐喺地下」，樓主走近詢問「係咪跌親？」、「有冇痛」等，婆婆2次點頭，但無法回答其他問題。樓主見狀報案求助，之後1名通宵更車長收工時表示「噚晚12點佢已經坐咗喺度」，樓主即問「咁你唔報警？」，車長竟稱「黐線，關我咩事？」。樓主等到救護員將婆婆送院，而警員事後告知他，原來婆婆是失蹤人士，可能患有腦退化症，「誤打誤撞入咗巴士站再跌倒」。

婆婆懷疑有腦退化症，「誤打誤撞入咗巴士站再跌倒」。（AI生成圖片）

樓主慨嘆︰點解可以冇人理佢？

樓主慨嘆「師兄啊，你都會老㗎，建議積吓陰德啦」、「都明大家會怕碰瓷，但係你報個警，call架白車，你唔好掂佢就得啦」 、「簡單問佢一1句『有冇唔舒服？』、999就得啦」、「成晚7個鐘，有巴士到即係有人上落車，點解可以冇人理佢？」，建議大家多加留意身邊發生何事，「有時候你早少少發現佢哋，真係可以救佢哋一命」，最後希望婆婆沒有大礙，「屋企人快啲接返佢」。

網民︰他朝君體也相同

大量網民留言指「樓主好人」、「你今日點對人…他日人點對你！ 真係他朝君體也相同」、「其實你做咗你嘅嘢就得啦，佢唔做，佢一定有朝一日會受返！唔好勞氣」、「不論傷者是甚麽人，見到人受傷都應該幫他或她報警」。不過，也有網民認為不應怪責車長，「其實揸巴士呢份工唔包埋幫人報警喎，你話巴士意外就話啫，唔好覺得係應份咁款」、「首先讚賞你幫咗人，但唔好怪啲師兄，因為現今社會充滿好多怪現象同騙案，唔係啲人冇同情心，係怕多事隨時令自己一身蟻」。

（Threads）