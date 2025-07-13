公路之旅遇野生棕熊　男鐵騎下車投餵慘「被當食糧」　遭棕熊咬死

為免發生意外，遇上野熊時還是應該保持距離。近日羅馬尼亞發生1宗棕熊襲擊人類致死案件，1名意大利籍遊客到當地進行公路電單車旅行，其間遇到棕熊並曾近距離接觸，當他試圖投餵1隻棕熊時發生意外，棕熊襲擊他並將他拖到附近山谷。目擊者即時報警，但搜救團隊找到男子時，他已被棕熊咬死。



意大利籍48歲遊客奧馬爾到羅馬尼亞進行公路電單車旅行，其間被棕熊咬死。（「Omar Farang Zin」FB圖片）

綜合外媒報道，意大利籍48歲遊客奧馬爾（Omar Farang Zin）早前到羅馬尼亞進行公路電單車旅行，當他到達著名的川斯法加拉山公路（Transfagarasan road）時，曾與野生棕熊近距離接觸。他試圖停下來餵食1隻雌性棕熊及牠的孩子，卻遭到棕熊攻擊。其他鐵騎見狀趕緊報警，而搜救人員約於1小時後，在山谷發現奧馬爾遺體，相信是被熊拖到該處。

川斯法加拉山公路不時有棕熊出現。（「Omar Farang Zin」FB圖片）

有其他遊客下車拍攝。（「Omar Farang Zin」FB圖片）

奧馬爾曾近距離拍攝小棕熊。（「Omar Farang Zin」FB圖片）

死前照片見棕熊逐步逼近

當地林業局局長基里洛伊（Armand Chiriloiu）表示，「他（奧馬爾）走下電單車，並向熊提供食物。這名意大利遊客的手機已被尋獲，裏面有一些攻擊發生前的照片，那是熊正在接近他的照片跟特寫」。而當局表示，該處有豎立英語及羅馬尼亞語告示，提醒遊客不要餵飼野熊。

搜救團隊同遭攻擊

當日負責搜救的其中1名隊員阿爾傑斯（Dragos Onea-Arges）憶述任務過程兇險艱辛，團隊亦曾遭母熊攻擊，「那隻熊一直跟着我們，牠非常激動，也攻擊了我們數次」，最終，母熊遭隨行獵人射殺。

奧馬爾沿着川斯法加拉山公路行駛時遇見野熊。（「Omar Farang Zin」FB影片截圖）

奧馬爾拍攝的影片中，可見有棕熊曾主動走近。（「Omar Farang Zin」FB影片截圖）

社交平台見近距離拍攝野熊影片

就在奧馬爾死前一天，他在社交平台Facebook上載了多張照片及影片，顯示他沿着川斯法加拉山公路行駛時遇見野熊，而在影片中奧馬爾曾攝到1隻熊正朝他走來，而他騎車經過熊時還大喊，「看，是熊！多漂亮！」。

現時羅馬尼亞棕熊數量約為1萬至1.3萬隻，而川斯法加拉山地區約有112隻熊，是該區可持續數量的四倍。另根據羅馬尼亞環境局統計，當地過去20年內有30人受熊攻擊而死；2024年，羅馬尼亞議會將年度獵熊配額增加一倍，達到每年481隻。

（綜合）