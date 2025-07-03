動物園棕熊「兄妹檔越獄」！吃光7日蜂蜜份量　再倒頭大睡勁爆笑

小熊維尼現實版！英國有野生動物園日前上演小熊「越獄偷吃」事件，2隻年約5歲的棕熊兄妹逃出圍欄，憑藉靈敏嗅覺，找到園區食物庫，不但偷吃蘋果、香蕉等水果，還在1小時內把整個星期份量的蜂蜜全都吃光光，其後再回到圍欄倒地呼呼大睡，讓工作人員哭笑不得，笑稱「牠們就像孩子一樣」。



英國有動物園棕熊兄妹檔「越獄」，在1小時內把整個星期的蜂蜜份量全都吃光光。（FB「Wildwood Devon」影片截圖）

5歲棕熊兄妹齊「越獄」 吃掉一星期份量蜂蜜

綜合外媒報道，事發於6月23日（周一）下午，英國德文郡的Wildwood Devon野生動物園發生棕熊「越獄」事件。一對重達180公斤、年約5歲的棕熊兄妹米甚（Mish）和露西（Lucy）擅自離開圍欄，跑到園區內的食物庫「偷食」，不足1小時便把一星期份量的蜂蜜全都吃光光。

年約5歲的棕熊兄妹米甚（Mish）和露西（Lucy）。（網上圖片）

園方閉路電視直擊「偷食」畫面

從園方閉路電視拍到畫面可見，妹妹露西當時掀開白色塑膠容器蓋尋找食物，然後狼吞虎嚥地吞食。園方事後指，這些熊「不會對公眾構成威脅」，但出於安全考慮，當下立刻疏散遊客至另一棟建築。而在棕熊「越獄」的1小時裏，動物園則利用閉路電視掌握牠們行蹤，幸好兩兄妹情緒穩定，米甚其後自行返回圍欄，露西則在工作人員用鈴鐺，以及她最喜歡的食物引領下，順利返回圍欄。

妹妹露西當時掀開白色塑膠容器蓋子尋找食物。（FB「Wildwood Devon」影片截圖）

妹妹露西當時掀開白色塑膠容器蓋子尋找食物。（FB「Wildwood Devon」影片截圖）

露西狼吞虎嚥地吞食。（FB「Wildwood Devon」影片截圖）

「偷食」後回圍欄呼呼大睡 工作人員：就像孩子一樣

園區工作人員表示，棕熊嗅覺極靈敏，尤愛甜食，即使蜂蜜藏得再深，牠們還是能透過嗅覺找到食物所在地。該人員補充，事發1小時前動物園剛收到一批新鮮食品，包括水果和蔬菜，但兄妹倆「完全無視蔬菜，直接找到蘋果、香蕉，然後一路再找到蜂蜜」，回到圍欄後立刻呼呼大睡，讓眾人哭笑不得，笑稱「牠們就像孩子一樣」。

棕熊兄妹回到圍欄後呼呼大睡。（FB「Wildwood Devon」影片截圖）

動物園指涉「操作失誤」 將加強監管防類似事件再生

當地警方正在調查事件起因，園方則表示涉及「操作失誤」，但未詳細說明事件經過，「我們正在進行全面內部調查，以確切了解事件發生原因，並確保採取強有力措施，防止類似事件再次發生」，又表明熊舍結構完整性並未受到影響。

棕熊兄妹4年前被遺棄雪堆 幸獲動物園拯救收留

是次「越獄」的棕熊兄妹，於4年前被母親遺棄在阿爾巴尼亞（Albania）山區的雪堆，隨後被Wildwood動物園拯救並收留，同時是園區內首度飼養的棕熊。

棕熊兄妹4年前被母親遺棄在阿爾巴尼亞山區的雪堆。（網上圖片）

隨後被Wildwood動物園拯救收留，為園區首度飼養的棕熊。（網上影片截圖）

（綜合）