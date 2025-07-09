港鐵西褲男露下體瘋傳！行近女生被叫「收返隻雀」　後續震驚全網

港鐵現「露鳥」男？有乘客於社交平台發布相片，指乘搭港鐵港島綫列車時，有穿西褲男子沒有拉褲鏈並露出下體陰莖，且愈行愈近其女性朋友，幸女性朋友丈夫趕到叫男子收起下體，男子則「施施然」拉好褲鏈離開車廂，令他大感不滿。



事件引來網民熱議，有人指摘西褲男離譜，「咁癲？」、「好核突」、「一定要捉住佢報警」；亦有網民估計西褲男只是忘記拉褲鏈，並非有心「露鳥」，笑言「太熱，雀仔要抖氣」、「神態自若，好高境界」。另有不少網民錯重點，關住後方1名「咬」着背包抽帶的男乘客，「無辦法！後面太搶鏡」。



網上瘋傳帖文，指港鐵車廂有男乘客「露鳥」。（資料圖片）

乘搭港鐵要注意儀容。有乘客於社交平台Threads發布相片，指7月8日晚上7時許從上環站上車，乘搭往柴灣方向港島綫列車時，目擊1名穿西褲男子沒有拉褲鏈並露出下體陰莖，批評「喺地鐵公然放雀！」。

港鐵西褲男無拉褲鏈露出下體

從相片見到，該男子穿白色短袖上衣、黑色西褲，左手抱着外套，正在看右手拿着的手機。而其西褲似乎沒有拉上褲鏈，露出疑似是陰莖的肉色物體。

樓主上傳照片，可見有男乘客沒拉褲鏈，露出疑似是陰莖的肉色物體。（Threads圖片）

行近女生被叫「收返隻雀」

樓主補充，該西褲男愈行愈近其女性朋友，幸好女性朋友丈夫及時趕到，叫西褲男「收返隻雀」，而西褲男「施施然」拉好褲鏈離開車廂，令他大感不滿，發相公審。

網民批西褲男離譜：有傷風化

網民看過相片議論紛紛，有人指摘西褲男離譜，「咁癲？」、「好核突」、「有傷風化」、「咁好笑？佢夠膽走埋嚟，我會大大聲提佢拉返褲鏈，再問下佢點解唔着底褲」、「一個女人就話驚唔知點算，既然個老公嚟埋就一定要捉住佢報警」。亦有網民估計西褲男只是忘記拉褲鏈，並非有心「露鳥」，笑言「太熱，雀仔要抖氣」、「神態自若，好高境界」。

後方男乘客舉動成焦點

另有不少網民錯重點，關住後方1名「咬」着背包抽帶的男乘客，「錯重點，望咗後面個男咬住個袋」、「無辦法！後面太搶鏡」。

根據《刑事罪行條例》第148條在公眾地方的猥褻行為，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處2,000元罰款及監禁6個月。