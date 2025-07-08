不滿城巴無優先上車　2元阿伯大鬧巴士站後續惹公憤　網民：黐X線

巴士無位所以要投訴？本港網絡流傳1段影片，指蓮塘口岸站城巴B8排隊隊伍中，有老伯不滿「無優先上車」及「無位坐」，向城巴職員投訴；職員解釋無果，老伯竟取出手機對着職員拍攝及揚言要投訴對方，惹起網民公憤。



網民看過影片紛紛批評老伯離譜，「一班上唔到咪等下班囉，要有位坐搭的士返大埔啦」、「畀嗰兩蚊咁X多要求」、「個個都要排隊㗎啦，長者又點？恃老賣老嗎？」、「使乜同佢玩，即call站長報警，有人滋擾生事」、「建議巴士設立乘客黑名單」。



本港網絡流傳1段影片，指蓮塘口岸站城巴B8排隊隊伍中，有老伯不滿「無優先上車」及「無位坐」，向城巴職員投訴。（影片截圖）

有網民於Facebook群組「大埔TAI PO」發布該段影片，留言「搭B8冇位坐話要投訴站長」。

疑不滿無優先上車 老伯巴士發難

事發7月1日晚上7時正，地點在蓮塘口岸返回市區的城巴B8巴士站。樓主表示，當時有長者不滿自己是長者卻「沒有優先上車」及「無位坐」，大為不滿並向城巴職員投訴。

樓主表示，當時有長者不滿自己是長者卻「沒有優先上車」及「無位坐」，大為不滿並向城巴職員投訴。（影片截圖）

樓主表示，當時有長者不滿自己是長者卻「沒有優先上車」及「無位坐」，大為不滿並向城巴職員投訴。（影片截圖）

樓主指出，城巴職員已再三耐心向長者提醒和解釋，但全沒作用，該長者更取出電話拍攝職員，又要求職員「交低個名丶職員編號」，揚言要投訴對方。

老伯否認無理 欲投訴站長

影片長37秒，見到巴士站排隊人龍中，涉事老伯正向九巴職員投訴，聲稱「我唔需要坐位……貴姓，你貴姓」。職員回應後，老伯強調自己「唔係無理」，並取出手機拍下職員及現場環境，直至影片結束。

城巴職員耐心向老伯提醒和解釋，但沒有作用，該老伯更取出電話拍攝職員，又要求職員「交低個名丶職員編號」，揚言要投訴對方。（影片截圖）

城巴職員耐心向老伯提醒和解釋，但沒有作用，該老伯更取出電話拍攝職員，又要求職員「交低個名丶職員編號」，揚言要投訴對方。（影片截圖）

城巴職員耐心向老伯提醒和解釋，但沒有作用，該老伯更取出電話拍攝職員，又要求職員「交低個名丶職員編號」，揚言要投訴對方。（影片截圖）

城巴職員耐心向老伯提醒和解釋，但沒有作用，該老伯更取出電話拍攝職員，又要求職員「交低個名丶職員編號」，揚言要投訴對方。（影片截圖）

網民批老伯離譜：畀嗰兩蚊咁多要求

影片引來網民熱議，指摘老伯離譜，「黐X線，唔使2分鐘都有班車，勁密，一班上唔到咪等下班囉，要有位坐，搭的士返大埔啦」、「畀嗰兩蚊咁X多要求」、「沒位應該等下一架」、「我冇錢係咪可以XX李嘉誠，賭錢輸馬係咪可以XX馬會？」、「呢位亞叔係咪第一日搭巴士？個個都要排隊架啦，長者又點？恃老賣老嗎」、「長者大晒咩……為老不尊」、「使乜同佢玩，即call站長報警，有人滋擾生事」、「建議巴士設立乘客黑名單，阻嚇濕X乘客唔畀再搭巴士」。

也有網民分享類似經歷，「上次見有個阿伯又係恃老賣老打尖，俾全部人叫佢企返後面，佢唔肯，仲鬧個後生仔，然後警察到場，佢先死死地氣排返後面，任何人係公眾地方發癲，應該叫警察處理佢就啱啦」。