好心港女坐機場巴士　幫乘客放篋上行李架　對方竟這樣做令她氣炸

好心幫人卻反而受氣？有港女在社交平台發帖，稱日前乘坐機場巴士時，發現行李架已滿，而1名比她矮的女生帶着1個28吋行李篋，似乎難以擺放。港女見狀即好心幫忙，打算兩人合力將行李放上架，誰知對方卻秒速縮手，似乎只想她獨力放行李篋。港女事後感不滿，發帖反問對方「有冇良心」，而很多網民亦表示曾遇過類似情況，受助者絲毫不願出力，甚至「唔該都無句」，更指相關情況令人覺得「唔想再幫」、「就係呢啲X街搞到而家啲人咁冷漠」。



近日有港女乘坐機場巴士時幫人放行李，卻反而受氣。（非涉事巴士／資料圖片）

該名女生在社交平台Threads發帖，表示日前乘坐機場巴士回家，當時行李架上只剩下最高那層尚有空位，她放置好自己的細篋後，見到有1個比她稍矮的女乘客拿着28吋的大行李箱上車，並看着行李架「呆咗」。

獲幫助卻秒速縮手

樓主出於好意，主動詢問女乘客是否需要幫忙。女乘客表示需要後，樓主打算與對方合力將行李搬上架，豈料對方卻直接縮手，似打算讓樓主獨力搬起行李篋。樓主即時以英語及普通話向對方表示「一起搬」，對方起初並不回應，但在樓主堅持下，對方才伸手。

女乘客被問及是否需要幫忙後竟直接縮手，似打算讓樓主獨力搬起行李篋。（AI生成圖片）

不過，樓主指對方搬動行李箱時似乎不願出力，「搬嘅途中佢仲諗住扮用力，好彩我訓練有數，佢冇力我即刻跟住冇力」。事後樓主發帖表示不滿，稱自己與對方身形相當，「你要我自己一個幫你搬上第3層，你有冇良心？！好重！」。

網民責備女乘客：老奉

帖文引起網民熱議，不少網民批評該名女乘客「自私」、「不懂感恩」，「老奉咁要人幫，至X乞人憎」、「人係要幫，但係睇抵唔抵幫，呢啲咁嘅X街，即刻擺返低同佢講good luck」、「喺佢放手嘅時候，你都應該一齊放手，反正個喼係佢」，另有人建議幫人搬行李前要量力而為，「其實真係唔建議，除非你夠力自己一個幫佢舉上去」、「整親自己又麻煩」。

有網民建議幫人搬行李前要量力而為。（AI生成圖片）

也有網民分享類似的不快經歷，並表示不想再幫忙，「有時唔係唔想幫，而係好似老奉咁！幫完你唔該都無聲」、「我搭高鐵隔離個大陸女仔問可唔可以幫手抬個篋落嚟，我話ok諗住兩個女仔一齊用力啦，點知佢隻手掂住完全唔施力，個篋差啲跌落嚟仲刮到我手臂」、「我上次都遇到過，下次一定唔會幫」、「就係呢啲X街搞到而家啲人咁冷漠」。

（Threads）