撞臉山下智久　年薪逾1億円　日本男神醫生院長竟不受女性歡迎？

撰文：日本這些事兒
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「別以貌取人」這句話，咱們從小聽到大，但真要落到現實生活裏，很少有人能真正做到。顏值的力量就像磁鐵，特別是在一個看臉的時代，長得好看，確實能讓你少走很多彎路。

幾年前，網上有個話題火了很久：

你因為顏值得到過哪些優待？

下面的回答簡直像是在看自High文：地鐵上被讓座、排隊被優先、公司面試直接被高看一眼……這些經歷五花八門，但指向同一個結論——長得好看，真的就是一種優勢。

但人生不是漫畫，長得好看就一定一帆風順嗎？這還真不一定。

「明星臉」醫生火上熱搜：像山下智久的他　說自己不受歡迎？

不久前，日本人氣綜藝《ななにー 地下ABEMA》播出了一期特別節目，主題很有意思——請來了5位因為「長得太帥或太可愛」在社交平台上爆紅的素人，討論他們的職業、戀愛觀、以及外貌給生活帶來的影響。在這5人中，有一位嘉賓一登場就吸引了所有目光——31歲的整容外科醫生戶田貴之。他的臉，簡直就是山下智久的「高仿限量版」。

戶田貴之甫出場便引起現場嘉賓起哄。（《ななにー地下ABEMA》節目截圖）
戶田貴之甫出場便引起現場嘉賓起哄。（《ななにー地下ABEMA》節目截圖）
很多診所客人都是為了戶田而來。（《ななにー地下ABEMA》節目截圖）

戴口罩如山P翻版　脫罩也是男神級帥哥　點圖放大看看戶田貴之的照片：

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你可能不熟悉山下智久這個名字，但如果你看過《Code Blue》或者是日本早期的偶像劇，那張臉你絕對見過——濃眉大眼、挺拔鼻樑、溫柔眼神……妥妥的亞洲神顏代表。

真．山下智久（《CODE BLUE》劇照）

戶田醫生的視頻在網上火到不行，有一段他在醫院走廊裏慢慢走路的視頻，播放量超過250萬次。評論區也是熱鬧非凡：

「這不是山下智久本尊嗎？」
「帥到想住院！」
「這醫生看臉就能治癒我！」

但是！就在大家以為他一定是桃花朵朵開的那種人設時，他卻在節目裏淡淡地說了一句：

其實我並不受女生歡迎。

場面突然就安靜了。

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這張臉　連口罩都認不出真假了

節目裏，戶田醫生戴着口罩的照片一亮相，網友直接暴動了。無論角度、眉眼還是氣質，都神似山下智久。甚至有人調侃：

你給我說這是《Code Blue》劇照我都信！

我們都知道，口罩這種東西，對普通人是加分神器。但對這位醫生來說，口罩一戴，簡直就變成山下本山。有網友說：

這個側臉，這種光線，我甚至要懷疑山P本人是不是去兼職整容了。

節目主持人香取慎吾也說：

我跟山下熟，這臉，真的很像。

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擁有明星顏　卻選擇做一位「動刀」的醫生

很多人可能以為，像戶田貴之這樣顏值逆天的人，會走模特、演員、偶像這條路，但他偏不。1992年出生的他，是大阪醫科大學的高材生，2021年加入A CLINIC，短短一年後就升任新宿院院長。而更令人咋舌的是，他在畢業第4年，就在六本木開了屬於自己的整容醫院——RIVER CLINIC，還當上了一家社團法人機構的理事長。妥妥的人生開掛模板。你以為他只是掛名院長？錯！他是真刀真槍親自給病人動手術。想像一下，當你走進整容診室，一位笑容溫柔、眉眼如畫的醫生對你說：

放心，我會讓你更美。

這畫面，堪比偶像劇片場。

網絡走紅　病人爭搶　他成了醫院的「招牌臉」

醫生紅了，診所自然也水漲船高。很多患者打電話來，不是問項目，而是開口就：

請問那個長得像山下智久的醫生還有空嗎？

不僅如此，戶田醫生還登上了2023年《美ST》雜誌「美男特輯」，成了整容業界的門面人物。你可以說是靠臉出圈，但人家靠的是臉+實力的雙buff加成。

長得帥卻戀愛失敗？他踩中了所有「雷點」

事業一路飆升，但戶田貴之的感情生活，卻有點「翻車」。他說自己不太受女生歡迎，節目一播完，大家都不信。直到他開始分享自己的戀愛細節……網友集體沉默了。別人的曖昧期是送花送禮，他是自拍加無數條「你覺得我今天帥不帥？」的訊息轟炸。女生沒及時回覆，他會「貼心」地撤回消息，然後反覆編輯、重新發。那種「對不起你剛才沒看到我說的話我再說一遍」的尷尬勁兒，隔着屏幕都能感覺到空氣凝固。

節目組還展示了他平時發給曖昧對象的聊天記錄，光一個「對不起」就能連續發十幾條。那種「社恐式社交災難」，誰看誰頭大。大家才終於明白：不是女生不識貨，是他在戀愛裏，真的「太用力」。

帥哥的煩惱也是真實存在的

戶田貴之的故事很有意思，也挺真實。他用事實告訴我們，顏值是優勢，但不是萬能鑰匙。看臉是人性，但能打動人心的，終究是性格和方式。在這個拼顏值也拼腦子的時代，他用自己的方式詮釋了另一種帥：不靠臉吃飯，而是靠實力做事。你可以說他「運氣好」，長了一張神顏臉，但你也必須承認，他是把那張臉活成了最理想的那種人。

寫在最後

戶田貴之這個名字，也許在中國網路上還不算家喻戶曉，但他的故事，正在慢慢告訴我們一個道理：有時候，你以為的「天賦」，其實背後藏着比常人更多的努力。帥哥也有煩惱，美貌也不是「通行證」，但當你願意靠實力站穩腳跟，再加一點點幸運——人生就可以比別人，多那麼一點「好看」。

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