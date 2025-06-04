日綜藝揭打工仔娶高中少女「感人故事」　網民狂呼噁心：這是犯罪

撰文：日本這些事兒
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你有沒有遇到過這種人：吃了你東西，還一本正經地說感動落淚、想娶你。沒有？那你可能沒搭過日本的早上繁忙時間的巴士。

最近，日本一段真實事件改編的情景劇在《痛快TV スカッとジャパン》播出後火了。不是因為它感人，而是因為它「離譜」。

女高中生便當被陌生上班族吃了，結果兩人通信三年、感情升温、最後居然結婚了！

日本綜藝節目播出一個上班族迎娶高中少女的故事後惹起爭議。（《痛快TV スカッとジャパン》節目截圖）

點圖放大看看這個讓網民大呼「嘔心」的故事：

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評論區一邊倒：

「請問這是什麼級別的戀愛腦幻想？」
「吃別人便當不是戀愛，是犯法吧？」
「社恐看了想報警，社牛看了想結婚。」

事情是這樣的，聽我慢慢跟你講。故事開始很正常，一位懷念媽媽的少女每天做便當。主角是個叫坂口明日香的女高中生。

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每天上學前會親手做一份便當，裏面必定有一塊她拿手的玉子燒，也就是日式厚蛋燒。看着平平無奇，其實背後故事挺戳心——這玉子燒的做法，是她媽媽在生前教會她的，味道特別、步驟繁瑣，是母親留給她最後的「食譜記憶」。而她用來裝便當的布袋，也是媽媽的遺物，已經舊得發白，但她每天都帶着。吃飯對她來說，不只是吃，而是一種儀式感。這份便當，是她每天和媽媽「見面」的方式。

故事到這都還挺温馨，對吧？然後下一秒，劇情開始跑偏了。一個便當忘在巴士上，被陌生人當場吃掉。

那天她坐巴士上學，途中碰到同學聊得太開心，結果下車時一不小心，把便當落在了座位上。本以為就這樣丟了，心裏難過不是因為餓，而是那個媽媽留下的便當袋。結果，幾個小時後，巴士公司通知她：有人撿到了便當，還留了一封信。她趕過去一看，便當盒是空的，便當袋還在，旁邊多了一封「吃飯道歉信」。

信上寫：

我真的太餓了，看到這個便當實在忍不住……吃了。尤其是玉子燒，太好吃了，讓我想起了小時候的媽媽做的菜……真的對不起，我想見你當面道歉。
署名：水谷亮平，一位普通上班族。

這不是笑話，這是真人真事。明日香並沒有報警，也沒說「你有病吧」，而是感動地接受了這場「味覺緣分」。兩人加了聯繫方式，從此展開了浪漫（？）通信。

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接下來三年，兩人開始談天談地談便當。水谷先生不是小夥子，他是上班族，估計也就三十上下。明日香呢？高一。兩人開始通信，說生活，說回憶，說「今天吃了什麼」，「想你做的玉子燒了」。她繼續做便當，還偶爾寄一份給他。他繼續上班，還偶爾寫信誇她：

做飯手藝越來越好了。

三年後，她高中畢業，他們居然結婚了。節目裏的最後畫面，是他每天早上吃着她做的玉子燒，她温柔地說：

也許媽媽安排我忘記那天的便當，是為了讓我遇見你。

這話一說完，網友忍不了了。網友集體破防：你是怎麼把這段事說得這麼感人的？節目播出後，評論炸了：

「吃別人便當還能吃出婚姻來？」
「請問下一個，是不是偷別人襪子然後感動落淚？」
「不是說不能戀愛，但這設定讓我胃痛。」

也有一些人試圖理解：

也許不是「吃便當」這個行為，而是他們都在失去母親後，對「家的味道」有了同樣的依賴吧。

我們不否認它是一段「命運相遇」，但怎麼說呢，這種設定放在小說裏，可能都會被編輯勸退。在現實生活裏，大概率會變成《奇葩說》討論題目：《你的便當被吃光，對方留言致歉並要娶你，你接受嗎？》

吐槽歸吐槽，我們確實也看到了這個故事的另一面。在「噁心」和「離譜」之外，其實這段故事也透露出一種現代人深層的孤獨。一個高中生通過便當維繫母親的記憶，一個社畜通過食物尋找家的感覺。他們都在城市中缺愛、缺依靠，剛好，那天早上，命運用「肚子餓」牽線，讓兩個不相關的人產生了連接。

只是，這根線也太硬拽成愛情了。現實裏的愛情，可能沒這麼戲劇性。但很多感情，就是從一句莫名其妙的話開始，最後走成了故事。只是，如果你問我：

如果你便當被吃掉，然後對方說想娶你，你會答應嗎？

我會回答：

不好意思，我報警了。

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