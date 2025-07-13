大掃除觸發婆媳大戰！新抱涉扯頭髮將奶奶拖出屋　這樣狡辯遭打臉

農曆新年前大掃除，未迎接新一年先迎來婆熄大戰？台中1名奶奶眼見農曆新年將至，闖入房間要求新抱幫忙大掃除，事件令對方非常不滿，婆媳當場在神明廳前大吵。新抱被指先摔破祖先相片，繼而想將1大把香倒插入香爐，奶奶見狀上前勸阻，卻遭新抱抓住頭髮，由神明廳拖行至屋外馬路，導致其頭皮受傷，事後向新抱索償20萬新台幣（約5萬元）。



新抱在庭上辯稱是遭奶奶逼到巷底，自己快要跌倒，所以才抓住奶奶頭髮，加上雙方體重有差異，自己沒有抓髮拖走奶奶。法官審視奶奶的診斷證明書後，判處新抱需賠償5,000新台幣（約1.3萬港元）。



柯姓奶奶表示，自己遭到賴姓新抱抓髮，從神明廳拖到出屋外馬路。（AI生成圖片）

奶奶怒告新抱抓頭髮拖到馬路

台媒於今年7月報道，案發於2023年1月8日，柯姓奶奶在庭上表示，認為農曆新年快到，所以要求賴姓新抱協助打掃居所，但對方表現不滿，當場和柯婦在神明廳前發生口角。賴婦先將祖先相片摔碎，並想將1大把香倒插入香爐，柯婦見狀勸阻，但新抱抓起其頭髮，從神明廳拖到出屋外馬路，導致頭皮受傷。柯婦索取醫藥費和精神慰撫金，合共20萬新台幣（約5萬港元）。

賴婦辯稱奶奶當天一早闖入房間，沒有理會她是否仍在睡覺，直接叫她去打掃客廳門窗。（《童話故事下集》電視劇照）

新抱稱即將跌倒抓髮自救

賴婦卻稱，奶奶當天一早闖入房間，沒有理會她是否仍在睡覺，直接叫她去打掃客廳門窗，她想先打掃完房間才清潔客廳，奶奶卻不同意，甚至開始斥責，之後拿香到祖先和神明面前咒罵她。賴婦稱是想拿香向神明稟告事件經過，但奶奶將香搶走，她被婆婆逼到巷子底部無路可走，即將跌倒之際拉扯奶奶頭髮自救，她同時否認抓住奶奶頭髮拖到屋外，加上奶奶60多公斤，她才40多公斤，根本無法拖動對方。

法官根據原告診斷證明書，判處被告賠償5,000新台幣（約1.200港元）。（AI生成圖片）

法官判新抱賠5,000新台幣

法官認為，2人爆發爭執後，原告被被告抓髮導致頭皮挫傷一事，原告提供診斷證明書，相反被告沒有提出其他證據，但原告案發翌日到診所求診，形容自己「焦慮失眠、起床頭暈虛弱」等情況，難以認定病況和是次案件有關，法官考慮到原告傷勢等因素，判處被告賠償5,000新台幣，全案可以上訴。

（綜合）