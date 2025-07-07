運輸署排隊黨MMA！爭頭位內訌　阿婆暴打蛇頭 　月賺竟達$XXXXX？

【運輸署／申請駕駛執照／車牌／排隊黨／MMA】運輸署申請車牌「排隊黨」問題一直備受關注，網上近日瘋傳1段影片，指金鐘運輸署香港牌照事務處外，有3名疑似「排隊黨」女子因「爭頭位」爭執，其中1名阿婆更出手攻擊被指是「蛇頭」的女子，其間現場傳出拍掌聲。隨後與阿婆一同指罵「蛇頭」的大媽阻止阿婆繼續「出手」，雙方才停手。



影片引來網民熱議，批評「真係不知所謂！」、「好X恐怖」、「破壞文明社會秩序，影響其他人，質素惡劣」。亦有網民建議全面採用網上取籌及排隊，杜絕排隊黨亂象。



網上瘋傳1段影片，指金鐘運輸署香港牌照事務處外，有3名疑似「排隊黨」女子因「爭頭位」爭執。（adonis_the_explorer／Threads影片截圖）

「為了爭位，可以去到幾盡」？有港男於7月4日（星期五）在社交平台Threads發布影片，留言「原來每日有大量80幾歲阿婆朝早4點嚟申請駕照，咁當然實際申請人唔係佢哋」，並標籤「中年MMA」。

疑運輸署排隊黨爭頭位內訌 阿婆怒打「蛇頭」

從影片見到，現場為金鐘運輸署香港牌照事務處外，3名疑似「排隊黨」女子正在爭執，其中1名阿婆與1名大媽指罵1名穿黑色上衣、被指是「蛇頭」的女子，阿婆更激動大力伸出左手攻擊黑衣女頭部，黑衣女反應及時避開及伸手阻擋。

1名阿婆與1名大媽指罵1名穿黑色上衣、被指是「蛇頭」的女子。（adonis_the_explorer／Threads影片截圖）

阿婆激動大力伸出左手攻擊黑衣女頭部。（adonis_the_explorer／Threads影片截圖）

阿婆激動大力伸出左手攻擊黑衣女頭部。（adonis_the_explorer／Threads影片截圖）

，黑衣女反應及時避開及伸手阻擋。（adonis_the_explorer／Threads影片截圖）

雙方劍拔弩張。（adonis_the_explorer／Threads影片截圖）

雙方劍拔弩張，與阿婆一同指罵黑衣女的大媽見狀制止阿婆，阿婆與黑衣女隨後轉身移開。

樓主補充，3名女子疑似為了排隊「爭頭位」爭執，「為咗排個隊，爭唔到頭位想出手打之類，右手邊𠴱位（黑衣女）係蛇頭咁」。

與阿婆一同指罵黑衣女的大媽見狀制止阿婆，阿婆與黑衣女隨後轉身移開。（adonis_the_explorer／Threads影片截圖）

與阿婆一同指罵黑衣女的大媽見狀制止阿婆，阿婆與黑衣女隨後轉身移開。（adonis_the_explorer／Threads影片截圖）

網民批離譜：破壞文明社會秩序

網民看過影片紛紛批評離譜，「真係不知所謂！」、「好X恐怖」、「1個月前返香港去過一次續車牌，門口真係一堆咁嘅鄉音阿嬸喺度拉客問買唔買籌……咁都可以整一門生意出嚟」、「呢啲都要炒，其實好影響本地人日常」、「護照都可以企埋部機度做、影相畀錢 15分鐘搞掂啦！今時今日科技，換個車牌都仲要利用排隊黨嚟排」、「破壞文明社會秩序，影響其他人，質素惡劣」、「香港人用智方便，就唔使咁辛苦，係咪咁趕要即刻攞」。

「排隊黨」索價900元包辦申請 每周可賺逾2萬元

《香港01》今年3月曾報道運輸署申請「免試簽發香港正式駕駛執照」的「排隊黨」問題，他們會放置背囊、櫈仔，甚至廢紙「霸位」；有人領取即日籌後轉交給代辦人士，代辦人士再於商場拉客，聲稱半小時完成辦理，索價500元；網上更有人收取900元酬勞，以每張籌號可代辦5份申請，料每星期至少可賺22,500元，每月至少賺9萬元。有市民認為運輸署應禁止代辦及排隊謀利。

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片／譚曉彤攝）

+ 1

運輸署：影響公共秩序會交警方跟進

運輸署當時回覆《香港01》表示，非常關注轄下牌照事務處輪候取籌情況，已派員加強巡查；如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。運輸署又表示，會嚴格核對櫃位使用者身份，確保每人每次只取1籌，不得轉讓；如發現有違規轉讓或濫用服務，所有籌號即告無效，申請概不受理。

排隊黨「霸」運輸署 索$900代取籌申領駕照 直擊月賺$9萬之亂象