誘騙15歲女賣淫懷孕墮胎！34歲淫狼無套野戰走數　終被捕下場出爐

青少年入世未深，如遇到財困，更容易會被歹徒有機可乘。新加坡1名成年男子在交友程式認識1名15歲少女，得悉對方家中陷入困境急需用錢，遂提出支付700新加坡元（約4,100港元）誘騙少女進行性交易。少女為搵快錢而願意接受，與該名男網友在停車場梯間性交，淫狼不但沒有遵守諾言做足安全措施，而且「走數」沒有支付肉金，事後甚至將少女封鎖。少女最終因此懷孕，及後墮胎，事件驚動警方調查，淫狼捱告罪成，被判入獄2年10個月。



15歲受害人事後發現自己懷孕，決定進行墮胎，根據DNA檢測，梁姓男被告極大可能是孩子的生父。（AI生成圖片）

提議支付700新加坡元 誘騙15歲女賣淫

當地媒體於今年7月報道，現年34歲涉案男子Leong Alyu，譯音梁艾宇，來自馬來西亞，案發於2023年8月，梁男透過交友程式認識該名15歲少女，被告沒有向少女透露真實姓名，僅自稱為「Z」。梁男當時得悉少女只有15歲，家庭最近缺錢，因而提議以700新加坡元（約4,100港元）酬勞與她性交，少女同意，同時要求梁男做足安全措施。

停車場梯間無套性交

同年8月26日凌晨，2人在兀蘭60通道第786A座多層停車場附近見面，梁男當時稱由於女友在家，所以無法在家中交易，少女聞言打算離開，卻遭梁男挽留，並帶到多層停車場的梯間，對她施以指侵等猥褻行為，繼而和她發生性行為，其間沒有使用安全套。

淫狼完事即走 沒有支付肉金

完事後梁男先穿回褲子，繼而拔腿逃走，沒有遵守承諾付錢，直接跑到其位於兀蘭彎第777座組屋住所。少女未能追到梁男，事後嘗試聯絡對方，驚悉遭到對方封鎖，梁男更刪除2人聊天記錄，最終沒有支付肉金。

法官判處被告入獄2年10個月（AI生成圖片）

受害人懷孕墮胎 淫狼落網

事發約2個月後、即是同年10月7日，受害人在母親的陪同下前往醫院接受檢查，發現自己懷孕，隨後選擇墮胎。醫護人員見狀報案，警方經調查後，同年11月2日拘捕梁男，根據衛生科學局的DNA檢測，梁男極大可能是孩子的生父。

被告承認部份罪行囚2年10個月

案件於2025年3月5日提堂，梁男被控3項性侵14歲以上但未滿16歲的未成年者，以及1項欺詐罪名，為了保護受害人，法官下令媒體不得報道任何可以洩漏其身份的資料，被告至今沒有向受害人作出任何賠償，案件去到7月7日，被告承認其中2項罪名，法官考慮餘下罪名，判處被告入獄2年10個月。

（綜合）