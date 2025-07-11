雖然是花錢住酒店、民宿，但如果弄壞屋內的東西還是要賠償。



一名網友表示，帶家人到沖繩旅遊，小孩不小心把酒店的床頭吊燈弄破，酒店業者求償近15萬日圓（約8000港元），因為吊燈是設計師款，費用比較高，讓他傻眼直呼誇張，認為房價明明很便宜，卻放了昂貴的物品在房間：

實在是詭異。

孩子打爛吊燈要賠14萬円 爸爸公審沖繩酒店稱中伏 反遭網民罵爆（01製圖）

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有網友在臉書「爆料公社」發文，入住沖繩那霸的酒店，家庭房每晚房價14000台幣（約3757港元），退房前小孩因玩耍不慎打破房內吊燈，他主動帶著相片到櫃枱，表示願意賠償，沒想到酒店開出將近15萬日圓的賠償金，讓他當場傻眼。

酒店表示，燈具為設計師款，因此費用較高。原PO感到納悶，房價並不算特別昂貴，卻裝設如此昂貴的吊燈：

實在是詭異，但是人在異鄉，不得不低頭賠償，然後一毛錢都不會減少。

他也貼出收據單，總共費用為142175日圓：「如果有帶小朋友去的話，要小心謹慎一點！」

貼文曝光，網友認為用壞東西就該賠錢：

「這才3萬台幣而已又不是30萬，花錢買個教訓，誰叫自己的小孩亂破壞」

「別人如果把你的小孩頭打破，你會不會叫他賠醫藥費」

「不要把東西弄壞就沒事了啊」

「沒錢賠就應該把小孩顧好，不然就想辦法找同款的賠」

「弄壞本來就要賠償，這是常理吧，不要做錯事還怪別人。」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】