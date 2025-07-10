1日內發3次紅雨警告！網民湧天文台fb鬧爆「玩謝市民」：玩夠未？

【天氣消息／天文台／HKO／紅色暴雨警告信號／紅雨／黃雨】本港今日暴雨連連，天文台中午12時40分再發出紅色暴雨警告信號，是今日內第3次，也是取消紅雨警告2小時後再度發出紅雨警告。



天文台紅雨警告、黃雨警告多次轉換，不少市民、打工仔湧到天文台Facebook批評天文台做法，「好玩？明知一直會大雨又轉黃又轉紅」、「搞錯！三度發出了！好心就唔好亂咁取消」、「唔使（雨）一細少少就除下嘅，用下腦啦公務員」、「老老實實玩夠未？」、「玩謝市民」。



本港今日暴雨連連。（吳焜曜攝）

天文台1天內發3次紅雨警告

受「丹娜絲」的「回馬槍」影響，本港多區7月9日（星期三）晚起有大暴雨，天文台7月9日晚上11時45分發出紅色暴雨警告信號，至7月10日凌晨12時45分改發黃雨警告，直至凌題1時40分取消所有暴雨警告信號。

天文台第1次發紅雨警告。（天文台）

至今早（7月10日）暴雨持續，天文台於早上9時36分上班上學時間，天文台再發出紅雨警告，到早上10時40分改發黃雨警告。然而到中午12時40分，天文台再次發出紅雨警告，是今日內第3次發出紅雨警告。

天文台第2次發紅雨警告。（天文台）

天文台第3次發紅雨警告。（天文台）

網民批天文台「玩謝市民」：玩夠未?

暴雨未停下天文台多次轉換紅雨警告、黃雨警告，令來大批市民、打工仔不滿，湧到天文台Facebook批評天文台做法，「好玩？明知一直會大雨又轉黃又轉紅」、「點啊，取消紅雨過一陣又掛返」、「搞錯！三度發出了！好心就唔好亂咁取消」、「老老實實玩夠未？小朋友今朝已經俾你咃玩咗鑊甘」、「今年返學嗰啲真係幸福呀，一定留低難忘嘅暑假回憶」、「已經係第二次，新界頭先落狗屎就黃雨，而家變返細雨喇又即刻紅」、「咪玩嘢啊？頭先咁大雨，又轉返黃雨，返到學校，而家又話變回紅雨。唔該天文台唔好模棱兩可。為下啲年幼學生及家長的健康及安危着想啦」、「唔使（雨）一細少少就除下嘅，用下腦啦公務員」。