暴雨遲抵機場！港女被拒登機呻：遲1分鐘都唔得　點名這航空公司

【天氣消息／天文台／HKO／紅色暴雨警告信號／紅雨／黃雨】本港近日暴雨連連，天文台本周四（10日）中午12時40分再發出紅色暴雨警告信號，連同本周三（9日）11時45分及本周四（10日）9時36分發出的2次紅雨警告，即24小時內三度發出紅雨警告，引來各界關注。



惡劣天氣影響交通，有港女在網上慘呻「咁大雨司機揸車都會揸慢咗啦」，她當時要趕赴機場，下午4時10分需登機，但她遲了1分鐘，結果遭地勤拒絕辦理登機手續，令她不禁抱怨「遲咗1分鐘都唔得…有冇捉得咁嚴啊？」。不過網民並不同情，揶揄「落咗成日雨，唔識自己早啲出門口」、「搭私人飛機啦」、「早啲出門真係咁難咩？」。



樓主稱因遲了1分鐘，所以無法辦理登機手續。（Threads圖片）

樓主點名香港快運「有冇捉得咁嚴啊？」

樓主本周四（10日）在Threads表示，出門正值暴雨，「又行雷又剩，咁大雨司機揸車都會揸慢咗啦」，結果下午4時11分才抵達機場，但她「本身4:10登機，遲咗1分鐘都唔得」，無法辦理登機手續，更點名香港快運「有冇捉得咁嚴啊？」。

樓主慨嘆受累於暴雨影響交通，結果遲了到機場，但網民笑言「落咗成日雨，唔識自己早啲出門口」、「搭私人飛機啦」、「早啲出門真係咁難咩」。（AI生成圖片）

網民︰唔識早啲門口咩？

許多網民笑言「一直落大雨，唔識早啲門口咩？」、「點解其他人又可以準時check in？」、「遲1分鐘都俾你上嘅話，下次有個遲2分鐘又講『我都係遲多1分鐘啫』」、「點解唔搭機場快綫？」。

天文台1日內3次發出紅雨警告

天文台1天內3度發出紅雨警告，去到本周四（10日）下午3時30分改發黃色暴雨警告信號。

（綜合）