颱風丹娜絲｜台鹿港暴雨308毫米「馬路變碼頭」！天后宮淹成水池

丹娜絲颱風重創台灣彰化鹿港！累積雨量高達308毫米，馬路成「碼頭」，居民涉水而行，天后宮廟前廣場淹成水池，訓犬中心也變「游泳池」。



學生因巴士停駛回不了家，連快餐店都無法營業，只能苦中作樂。有民眾讓愛犬在籃子裡「漂流」，上演「陳妞妞的奇幻漂流」，度過這場意外水患。

丹娜絲颱風重創台灣彰化鹿港，累積雨量高達308毫米。（TVBS新聞網授權使用）

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丹娜絲颱風過境後，中部地區出現嚴重暴雨，尤其彰化鹿港鎮遭受重創，從8號凌晨至下午1點半，累積雨量高達308毫米，造成鹿港老街及周邊地區嚴重積水。馬路變成「碼頭」，天后宮廟前廣場淹成水池，居民與上班族被迫涉水而行。當地訓犬中心也遭水淹，學生因淹水無法搭乘巴士，甚至連快餐店都無法營業，民眾只能苦中作樂，度過這場意外的水患。

鹿港從凌晨開始降下大雨，累積至下午1點半，雨量已達308毫米，整條老街因排水不及而嚴重積水。居民們無奈地自嘲鹿港馬路變成了碼頭，車輛行駛時激起陣陣水浪，三角錐在水中隨波漂移，失去警示作用。現場可見上班族一手拎著皮鞋、一手提著便當艱難涉水而過。

電單車騎士們面臨兩難處境，有人冒險騎過積水路段，也有人擔心排氣管進水而選擇牽車前行。一位騎士表示，積水處深達一個輪胎高，導致許多機車熄火無法通行。鹿港中正路上，學生們將短褲褲管盡可能拉高以避免淋濕，因巴士停駛而無法回家，只能尋找開放的餐廳暫避。然而，連麥當勞都未營業，讓學生們感嘆：

「沒有辦法撫慰我們的心靈了」

「簡直天要亡我」



鹿港天后宮同樣遭受水患侵襲，廟前廣場完全淹成水池，水位幾乎漫過神桌高度。一間訓犬中心也變成「游泳池」，校長在狂風暴雨中努力關門，表示：

這個門不關的話不行……這個門都快飛走了！

而兩片門在風中不斷碰撞。雨勢之大，讓人形容：

像用倒的，擋都擋不住。

面對無法改變的水患，鹿港居民只能苦中作樂。有民眾讓紅貴賓狗坐在籃子裡，在家門口前漂流，上演一場「陳妞妞的奇幻漂流」。這場突如其來的暴雨，讓鹿港成為「正宗的掃到颱風尾」地區，居民們只能等待雨勢減緩，水患退去。

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