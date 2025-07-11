黑衣男機場當眾吸煙！手舞足蹈挑釁保安︰X你老X　警方帶走揭內情

機場全面禁煙「是常識吧」，但竟有人明知故犯！網上流傳多條影片，顯示1名黑衣黑褲男子在機場1號客運大樓抵港大堂公然吸煙，事件引來機場保安趕至戒備，但黑衣男不但沒有收斂，反而情緒高漲，大聲挑釁叫囂，甚至走近爆粗罵「X你老X」，其間他更在場手舞足蹈，最終多名警員接報到場，持盾牌將黑衣男帶走。



事件被另1名女子從高處拍攝紀錄，不時表示「黐X線，快啲搵AA（香港機場管理局Airport Authority）嚟拉佢啦」、「1支又1支（煙），唔止5,000（元），1萬蚊」，當她見到黑衣男被警方帶走時，她更多次笑言「拉佢啦」、「抵X死」。



警方表示，本周四（10日）凌晨約3時29分接獲報案，指機場1號客運大樓抵港大堂，有1名男子高聲叫囂、吸煙及語無倫次；職員曾上前勸阻及驅趕，惟有人離開後又再折返，職員遂報警求助。警員趕抵尋獲該名26歲姓盧男子，他疑精神有異，由救護車送往北大嶼山醫院檢查，案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。



黑衣男在機場1號客運大樓抵港大堂公然吸煙。（Threads影片截圖）

黑衣男情緒激動，甚至一度走近，向機場保安爆粗叫囂「X你老X」。（Threads影片截圖）

男衣男機場客運大樓邊遊走邊吸煙

樓主在Threads上載4條影片，在其中1條長約1分鐘20秒的影片中，樓主從機場1號客運大樓抵港大堂上1層拍攝，見到該名男子身穿黑色短袖上衣和黑色短褲，機場保安在不遠處戒備。黑衣男無視眾人，一邊遊走，一邊吸煙，跴後更情緒激動，甚至一度走近，向機場保安爆粗叫囂「X你老X」等，樓主拍片時亦低呼「嘩！喺度食煙呀，罰佢錢啦，3,000蚊、5,000蚊」。

黑衣男走近機場保安任出爆粗挑釁。（Threads影片截圖）

黑衣男繼續遊走吸煙。（Threads影片截圖）

拍片者見證黑衣男︰煲完1支又1支煙

在另1條30秒影片中，雙方持續對峙，黑衣男繼續吸煙遊走，樓主再度「旁述上身」，一邊直擊，一邊表示，「嘩，食喎真係」、「煲完1支又1支（煙），唔止5,000蚊，1萬蚊呀」，同行男子出言附和。

黑衣男狂叫「吹雞呀？X你老X」，甚至手舞足蹈。（Threads影片截圖）

黑衣男叫囂︰吹雞呀？X你老X

黑衣在另1條40秒影片中沒有收斂，情緒一樣激動，狂叫「吹雞呀？X你老X」，甚至手舞足蹈，樓主形容「痴X線」、「快啲揾AA（機場管理局Airport Authority）嚟拉佢啦」。

黑衣男狂叫「吹雞呀？X你老X」，甚至手舞足蹈。（Threads影片截圖）

多名警員持盾牌到場 將黑衣男帶走

警員在最後1條影片中趕至，見到黑衣男蹲在地下，被多名警員包圍，其中1名軍裝警員手持盾牌，眾警將他帶走，同時高呼「行啦」。樓主多次笑言「拉佢啦，拉佢啦」、「食煙，抵X死，抵X死，快啲入去坐」，影片到此結束。

黑衣男蹲在地下，被多名警員包圍，當中有軍裝警員手持盾牌。（Threads影片截圖）

眾警將他帶走，同時高呼「行啦」。樓主多次笑言「拉佢啦，拉佢啦」、「食煙，抵X死，抵X死，快啲入去坐」。（Threads影片截圖）

警方列作「發現懷疑精神紊亂人士」

影片引來許多網民關注，質疑黑衣男是否精神有異，警方回覆《香港01》查詢時表示，警方本周四（10日）凌晨約3時29分接獲報案，指機場1號客運大樓抵港大堂，有１名男子高聲叫囂、吸煙及語無倫次；職員曾上前勸阻及驅趕，惟有人離開後又再折返，職員遂報警求助。警員趕抵尋獲該名26歲姓盧男子，他疑精神有異，由救護車送往北大嶼山醫院檢查。案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

機場吸煙可罰款5,000元

根據衛生署控煙酒辦公室網站，任何人若在法定禁煙區內使用，循簡易程序定罪後判處罰款港幣5,000元。

（綜合）