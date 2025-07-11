教育局「超前部署」宣布學校停課卻風和日麗？網民1原因撐做得好

【教育局／停課】受熱帶氣旋丹娜絲殘餘影響，政府「超前部署」，教育局7月10日（星期四）提前宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）今日（7月11日）將會停課。可是本港天氣今日暫未見惡劣，有網民質疑政府做法，但亦有不少網民因1理由認為政府「做得好」。



受熱帶氣旋丹娜絲殘餘影響，周四本港暴雨連連。（夏家朗攝）

受熱帶氣旋丹娜絲殘餘影響，本港7月10日（星期四）暴雨連連，政府亦作出「超前部署」，由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會同日中午宣布，預計7月11日（星期五）天氣情況持續惡劣，為確保學生安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）星期五將會停課。

教育局提前1天宣布學校停課 天文台預測今日間中驟雨狂風雷暴

天文台亦預測，本港今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。吹輕微至和緩南至西南風。

由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會星期四中午宣布，預計7月11日（星期五）天氣情況持續惡劣，為確保學生安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）星期五將會停課。

網民爭議：政府做法不當 vs 提早預備做得好

然而「天氣不似預期」，本港今早天色好轉，有網民質疑政府提早1天宣布停課做法，「又話天氣惡劣，早24個鐘就宣布停課」、「10號落曬暴雨，唔見佢早1晚話停課」、「唔係個個都放暑假㗎，我哋8月先放，而且升中嗰班有嘢搞」。

然而亦有不少網民讚揚政府提早宣布停課做法，「做得好，有準備好啲」，「畀人早啲預備，好過當日6am 先話停課啦講真」、「大人就話可以照顧自己啫，小學生要提早搵人睇住」。