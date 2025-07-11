港鐵MMA｜3鄉音大媽混戰怒吼：你做妓女都無資格！　結局笑爆全網

【港鐵MMA】乘搭港鐵應互諒互讓勿動手爭吵。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵港島綫列車內，有3名大媽疑因有人「動手」引發爭執，其中1名略帶鄉音大媽斥責「你郁手先！死八婆，你做雞（妓女）你都無資格！」，與其同行、拿手機的鄉音大媽則表示「影到喇」。雙方激烈爭吵，然而後續令人意想不到。



網民看過影片「結局」直指「笑咗」，也有網民認為應通知車長及職員處理，「按對講機通知車長，車廂中發生嚴重爭執」。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵港島綫列車內，有3名大媽疑因有人「動手」引發爭執。（photoswithdescription／Threads影片截圖）

於港鐵目擊這一幕你會如何處理？有乘客於7月9日在社交平台Threads發布影片，指乘搭港鐵時有多名婦女於車廂「動手」爭執，他本想「勸架」卻沒有勇氣，「如果你喺地鐵上見到幾個婦女突然鬧交，互相推撞、扯頭髮，你會點做？當時嘅我，本來想出聲勸架，但嗰一刻，所有勇氣都淹沒晒。最後選擇咗沉默，選擇咗旁觀」。

港鐵3鄉音大媽爭執：死八婆！你做雞都無資格！

影片見到，港鐵港島綫車廂內有至少5名女子圍作一團，其中1名穿高跟鞋大媽斥責1名穿藍色衣服的大媽「八婆，你郁手先！」。藍衣大媽怒吼回應，高跟鞋大媽即指着對方揚言「你郁手先！死八婆！你做雞（妓女）你都無資格！」，與高跟鞋大媽同行的黑衣大媽取出手機拍攝，表示「影到喇」。

港鐵港島綫車廂內有至少5名女子圍作一團。（photoswithdescription／Threads影片截圖）

港鐵港島綫車廂內有至少5名女子圍作一團。（photoswithdescription／Threads影片截圖）

高跟鞋大媽即指着藍衣大媽揚言：「你郁手先！死八婆！你做雞（妓女）你都無資格！」（photoswithdescription／Threads影片截圖）

高跟鞋大媽即指着藍衣大媽揚言：「你郁手先！死八婆！你做雞（妓女）你都無資格！」（photoswithdescription／Threads影片截圖）

列車到站眾人一同下車

雙方持續爭吵，旁邊有女乘客勸止，藍衣大媽則回嗆「黐線呢幾個」。然而當列車駛到鰂魚涌站打開車門，眾人即一同下車，黑衣大媽高呼「唔畀你走，唔畀你走。要走……」。影片至此結束。

當列車駛到鰂漁涌站打開車門，眾人即一同下車。（photoswithdescription／Threads影片截圖）

網民爆笑：做乜仲一齊落車

影片引來網民熱議，不少人對事件「結局」感到震驚，「佢哋明明鬧緊交……做乜仲一齊落車……？」、「睇住佢哋一齊出車廂嗰下笑咗」。也有網民笑言，「我嘗試唔睇畫面，只係將隻耳仔貼住個speaker聽下佢哋嘈乜，結果聽咗10次都只係聽到『你做雞你都無資格！』」、「『做雞都無資格』，呢句說話攻擊力好強」。

也有網民指出，若遇見這類事件，應通知車長及職員處理，「下次見到行開啲喇」、「我會食花生算，日日都有（呢啲人）喺街到嘈，我做得啲咩」、「首先要知道咩事先會出聲，如果唔知就唔會理」、「按對講機通知車長，車廂中發生嚴重爭執」。