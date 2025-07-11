「南京紅姐」紅到日本！玉照驚呆網民：要非常特別的人才會喜歡吧

最近國內網路最熱的大瓜（即香港俗語的「吃花生」），非「南京紅姐（紅老頭）」莫屬。什麼頂流明星出軌、網紅翻車，全都得靠邊站，紅姐的瓜一出，大家紛紛表示：「社死」這詞以後得加個國際版本。你可能沒想到，這瓜不僅中國網友吃得起勁，連日本媒體都專門報道了這場離譜大戲。



故事的主角是一位在網上自稱「60歲南京大媽」，號稱自己跟1691個男的發生過關係，還把整個過程偷偷錄了視頻傳到網上，微博熱搜直接爆表。網友一看這打扮，齊劉海、紅唇、碎花裙，滿屏的土味氣息，實在震驚了。

一名被稱為「南京紅姐」的38歲焦姓男子假扮女性約多名男性性交，並偷拍影片在網上傳播，震驚全國。（微博影片截圖）

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更誇張的是，他不收錢只收牛奶和水果，「真情實感，拒絕金錢交易」。不少男士以為自己遇到了「奶香豔遇」，誰曾想豔遇變社死，如今直接被拍進了全國人民的笑話裏。

這還沒完，微博上各種「紅姐名場面」表情包鋪天蓋地，「社死大魔王」「豔遇變詐騙案」「餓了嗎代言人」「牛奶產業鏈受害者聯盟」，一個比一個離譜。

還有網友總結「保命三大要素」：

1. 別見網友

2. 別帶牛奶

3. 別信碎花裙



很多人調侃：

豔遇變事故，社死靠牛奶。

後來，南京警方出來闢謠，大家才知道：哪有什麼60歲大媽，紅姐其實是個38歲的男性，外地打工的，年齡、身份、經歷全是編的。那些所謂的「千人斬」「HIV傳染」「237人身份被查實」等爆炸新聞都是謠言。警察說，男主到底多少個都懶得數，重點是偷拍、傳播才是違法的關鍵。

其實，大家最樂的就是網絡段子手們的花樣解讀。比如「來都來了」，這次被發揚到極致——有視頻男主發現對方其實是男的，但既然牛奶都帶了，就「來都來了」，於是還是繼續演下去。還有人整理了「防騙口訣」：見網友，先問身份證；送禮物，先查戶口本。甚至有網友調侃：

以後看到碎花裙加齊劉海，立刻扭頭就跑，保命要緊。

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這波「紅姐」事件的騷操作也被日本媒體盯上。日本新聞直接標題：

中國南京，女裝して１６９１人と性行為した男逮捕。

女裝大佬在日本其實早就不稀罕，美川憲一、松子DELUXE都是全民熟臉，還有大名鼎鼎的水手服爺爺……這次南京紅姐簡直讓日本女裝大佬們都看呆了，還能這樣玩？

日本網友紛紛吐槽：

「本來以為照片上的會是個美男子，結果真的看到照片時，整個人都愣住了( ´;ﾟ;∀;ﾟ;)」



「男扮女裝這事可以理解，人數雖說多了點，也還算能接受，但對象應該是異性戀的男性對吧？怎麼回事？而且是發生了性關係吧？有點奇怪啊？按理說應該能察覺到吧？還是說對方被弄得根本逃不掉？真是讓人難以理解……有沒有更多的訊息啊。感覺相比偷拍，更可能是被威脅了吧。」



「我看了照片真的被嚇到了，這種我絕對接受不了，得是非常特別的人才會喜歡吧！」



熱鬧歸熱鬧，瓜也算吃過了，該吐槽的都吐槽過。說到底，誰都不想在現實裏變成下一個「紅姐」瓜裏的主角。以後遇事多長點心，別被人整成了網絡段子。網絡再好玩踩線的事還是別碰。不然，等真輪到自己，那可就一點都不好笑了。

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