偶像團體SHA48修圖太誇張　真面目震驚網民　「C位是男人」登熱搜

K-POP席捲全球，為了不讓韓國專美於前，其他亞洲國家也紛紛推出男團、女團，搶攻娛樂市場大餅。



內地日前宣布走「可愛風」的5人女團「SHA48」出道，宣傳照曝光後引起網友討論。

點擊放大瀏覽SHA48發佈的美照及現場本尊照片對比：

+ 24

然而，1月份他們舉辦粉絲見面會後卻被罵翻，因為成員的真面目實在和宣傳照修圖的結果差太大，當中甚至有成員是生理男性。

女團「SHA48」成員有鈴鐺、魚魚、小綠、小聆和君君，從官方公布的宣傳照看起來，團員們個個皮膚白皙，還有著巴掌臉、水汪汪的大眼和櫻桃小嘴。

SHA48官方微博去年底公布初次登台表演資訊時，還有100多人按讚，留言處也有不少網友詢問如何索票、表示很期待等。

【同場加映】跨性別網紅整容8年動刀11次靚過真女人 變性前後對比照震驚網民（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 18

不過，他們1月份辦粉絲見面會的畫面流出，被發現團員的長相與宣傳照差很大，其中C位成員鈴鐺甚至從青春美少女變成顴骨突出、雙頰凹陷的骨感男子，原來是個活脫脫的「偽娘」。

團員的真面目暴露後，內地網友傻眼寫道：「這公式照（宣傳照）和本人有一毛錢關係嗎」、「誰教你們這麼p圖的 」、「團名不是就很坦白交代了嗎，嚇死吧」、「救命」、「我就問，到底怎麼樣C位出道的」、「不行了不行了，看得我眼睛痛」、「別蹭了，和SNH48（內地知名女團）無關」。

【同場加映】史上最短命偶像？台灣Cosplay女團出道5日就解散 睇完MV即明點解（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 21

近期SHA48官方微博關注度也暴跌，粉絲僅不到600人，宣傳情人節特別表演資訊的貼文按讚數甚至不到30，鈴鐺的帳號更慘，去年12月31日貼文的讚數還有485，2月1日卻慘到只剩下5個讚。

延伸閱讀：

開50嵐是財富自由保證班？網羨「賺到流湯」 加盟超硬條件曝光

想活過行人地獄要看！這走法「存活率高」 網大驚：今天才知道

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】