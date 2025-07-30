去麥當勞欲買麥旋風！阿叔口誤說錯要這東西　港女：笑到撳唔到餐

不少舊廣告台詞都深入民心，時至今日市民仍記憶猶新。日前有港女於麥當勞聽到1名中氣十足的大叔找職員點餐，將麥旋風錯說成「黑旋風」（殺蟲水），即使職員多次糾正是「麥旋風」，但大叔仍然堅持說「黑旋風」，「我當時笑到撳唔到餐」，而離奇的是，大叔和職員對話過程完全「無笑過」。



不少網民瞬間被勾起回憶，「黑旋風夠晒威，黑旋風的確好使」、「黑旋風呢個套餐係配愛膚堅」、「屬於香港人嘅回憶」，亦有人估計是職員太年輕，不知黑旋風是什麼，「staff係咪好細個，未聽過黑旋風呀」。



有阿叔到麥當勞買麥旋風，口誤錯說要另一東西，旁邊港女聞言崩潰稱「笑到撳唔到餐」。（網上圖片）

大叔到麥當勞買「黑旋風」

該港女在threads發帖，指日前於麥當勞使用自助點餐機時，聽到後方1名阿叔到櫃枱點餐，形容對方中氣十足地下單，稱要「黑旋風」，職員隨即糾正「啊，麥旋風呀」。阿叔之後詢問職員「黑旋風係咩味？」職員再次重複「麥旋風係曲奇（味）嘅」，阿叔於是表示「咁就好，我唔想黑旋風係士多啤梨味」。

旁邊港女失控：笑到撳唔到餐

樓主指，最令她爆笑的是「佢哋兩個對答，職員全程無笑過」，而她站在後方卻「笑到撳唔到餐」，好奇麥當勞職員是否習已為常，經有人買「黑旋風」，惹來網民熱議。

阿叔原本打算買麥旋風，卻3次向店員說成要「黑旋風（殺蟲水）」。（網上圖片）

勾起網民回憶：證明當年廣告marketing幾勁

帖文勾起不少人回憶，紛紛留言「黑旋風」廣告經典台詞，「月黑風高殺蟲夜」、「黑旋風夠晒威，黑旋風的確好使」、「屬於香港人嘅回憶」、「黑旋風呢個套餐係配愛膚堅」、「睇嚟佢當年俾呢個廣告洗腦得太入肉，所以一直叫黑旋風，設計呢個廣告marketing幾勁」。

估計職員年紀尚幼 未曾聽過「黑旋風」

有人同樣表示「笑到我肚痛」，「可能職員太年輕，唔知咩係黑旋風所以唔識笑，以為阿叔講錯咗」、「畀支（黑旋風）佢噴落麥旋風，咪食黑旋風」、「如果真係畀黑旋風阿叔食，有好戲睇囉」。

（threads＠elisealice_music）