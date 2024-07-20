調景嶺跟到日出康城！口罩男尾隨4母女極可疑　港媽質問1句即嚇走

將軍澳早前有3歲男童被2名陌生女子掩嘴擄走，綁架後索取500萬港元泰達幣（USDT），幸警方最終偵破救出肉參，但案件令到區內家長人心惶惶。有港媽在網上表示，早前「一拖三」接孩子放學，由調景嶺站前往康城站，沿途有1名戴口罩男子一直尾隨她們，見到幼童撒嬌時更詢問「點解呢位小朋友扭計嘅？」。港男指上車後，對方「坐正我（港媽）同小朋友隔離 」，甚至衝入升降機一起搭𨋢，最終港媽忍不住質問對方：「先生，你係咪搵緊路？你去邊？」對方聞言大驚立即離開。



多名網民留言指「報警」、「幾時都要小心」、「好恐怖」、「你好嘢，仲要一拖三，真係要萬分小心看顧」。



樓主指口罩男由調景嶺跟到日出康城，一直望住其小孩。（facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」圖片）

樓主在facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」表示，本月11日下午1時許，她「一拖三」接小孩放學，並在港鐵調景嶺站上車，當時有1名戴口罩的陌生男子在月台望着她們，目測對方約20多歲，而樓主的長子因肚餓撒嬌而拒絕走路，口罩男竟走近，操本地口音詢問：「點解呢位小朋友扭計嘅？」樓主起初以為對方出於好意，隨口回答一句。

奇怪的是口罩男一直尾隨樓主上車，更一邊望着她們，「仲坐正我（樓主）同小朋友隔離」。當去到康城站，小孩繼續撒嬌，站在月台拒絕到地面樓層，口罩男一直在旁等候，當樓主搭𨋢前往上層，「佢又一路尾隨我哋跑，我（樓主）捉實小朋友喺關門之前跑入𨋢，佢結果係臨閂門一刻逼上電梯，夾硬迫入最後一個位」。

樓主「奉勸大家見到有奇怪陌生人，一定要捉實小朋友！」。（《BB來了》電視劇照）

由地鐵站走到商場，口罩男一直走到旁邊跟隨，「連上兩層都一路跟住，我停佢又停」 ，樓主唯有「一邊氹大仔行，一邊拖實兩個細嘅小朋友」，擔心口罩男有何舉動，例如突然帶走其子女。最終樓主忍不住出口詢問「先生，你係咪搵緊路？你去邊？」，結果口罩男望住樓主「粒聲唔出呆咗幾秒就跑入廁所」。

樓主在帖文「奉勸大家見到有奇怪陌生人，一定要捉實小朋友！」，而她上載的照片可見，在1名女童不遠處，有戴口罩男子正望着女童。多名網民留言指「真的要小心和看實小朋友」、「有需要報警」，亦有街坊指見過對方，同樣跟住小朋友，「大家出入小心，並多加留意及提醒小朋友，提高警覺性」。

（facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」）