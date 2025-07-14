超市驚現「甩色蔥」？港男炸出亮綠色蔥油　網民驚：似青檸啫喱水

翠綠的青蔥是最常見的食材之一，但竟會有「綠」到令人發慌的情況？近日有港男發帖稱從超級市場買了些青蔥炸薑蔥油，卻發現炸出來的蔥油離奇呈現亮綠色，賣相似有異常，故直言「葱油可以炸到呢隻色真係第一次見」。有網民嘲蔥油顏色似足青檸味啫喱水，亦有人懷疑是農藥殘留，擔心有食安風險。其實早在2021年時，貴州街市就曾出現過「甩色蔥」，當時專家推斷是有人使用了一種含銅的殺菌劑所致。



有港男發帖稱從超級市場買了些青蔥炸薑蔥油，卻發現炸出來的蔥油離奇呈現亮綠色。（Facebook群組「日出康城 領都、領峯、領凱 - 業主暢所欲言」）

近日有網民在Facebook群組「日出康城 領都、領峯、領凱 - 業主暢所欲言」發帖，稱於住所附近的超級市場購買了些青蔥用以炸薑蔥油，卻驚見炸出來的蔥油呈現詭異的亮綠色。

超市青蔥炸出「亮綠色蔥油」

樓主表示從未見過炸蔥油會呈如此顏色，於是檢查其他未處理的青蔥，卻發現同樣有異常狀況，「上面有啲紫紫地嘅顏料喺上面洗都洗唔甩」。他憂心買到「甩色蔥」，故發帖表示「算小弟才疏學淺，做咗幾十年人，煮咗十幾年嘢，葱油可以炸到呢隻色真係第一次見」。

樓主展示薑蔥油炸後的情況。（Facebook群組「日出康城 領都、領峯、領凱 - 業主暢所欲言」）

樓主指剩餘的青蔥表面「紫紫地」。（Facebook群組「日出康城 領都、領峯、領凱 - 業主暢所欲言」）

網民憂農藥殘留或有食安風險

不少網民看完照片中鮮綠色的炸蔥油都甚是驚訝，有人笑指「名副其實『青蔥』」，更有人形容「羅拔臣啫喱：青檸味」、「花露水」、「薄荷酒」。另有網民就擔憂有食安風險，「咁恐怖」、「染㗎？」，亦有人表示「呢個係食安問題了吧，報官吧，不可以姑息，葱上有顏料，肯定不會係食用色素，如是工業色素，會害死人，中毒㗎」、「應該要拎返兜油去做化驗」。

有部份網民就懷疑「甩色蔥」或與農藥殘留有關，指出可能是有人加入硫酸銅等保鮮劑。而本港於2023年亦曾有網民在Facebook發帖稱買到「甩色蔥」，用紙抹洗青蔥時竟出現藍綠色物質。

2023年曾有港女在網上發文，表示在荃灣街市買了1束青蔥，用紙抹洗後出現「唔尋常既藍綠色」。（facebook群組「今晚煮乜好」）

貴州曾現「甩色蔥」 專家指是「這物質」

其實內地貴州、寧波等地亦曾經出現類似情況，而在2021年時，貴州街市曾出現「甩色蔥」，經檢驗發現青蔥表面的藍色物質為殺菌劑波爾多液（Bordeaux mixture）殘留物質。

內地多地曾出現「甩色蔥」，只要用抹手紙輕抹即出現藍綠色。（網上圖片）

反復用自來水沖洗可徹底洗淨

當地記者進行採訪，有專家相信有人在青蔥加入由硫酸銅和生石灰混合而成的波爾多液，而外界普遍認為波爾多液可以為農作物預防絕大多數真菌與細菌病害，但波爾多液含銅，一旦太多劑量累積在土壤，除了會影響農作物生長之外，亦可能會毒殺蚯蚓，甚至流入地下汙染水源，所以切勿多用，不少國家禁止使用波爾多液。另有專家則指出，只要將青蔥徹底清洗，就能洗去波爾多液（Bordeaux mixture）殘留物質，其做法為反復用自來水沖洗並配以揉搓等手法。

（綜合）