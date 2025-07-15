搭的士驚覺身上無現金！乘客擬下車　暖心司機：都上咗車，車你去

雖然電子支付愈來愈盛行，但許多的士司機仍只收取現金。近日1名網民在社交平台分享好人好事，稱早前趕時間而乘坐的士，上車後才驚覺自己尚未提款，故身上沒有現金，的士司機亦不接受電子支付，他只好提出立即下車，以免司機浪費時間和蒙受損失。不過，的士司機卻窩心地回應，「唔緊要啦，都上咗車，車埋你去」，讓樓主非常感動，不禁直呼「香港仲有好人呀！」，司機的暖心舉動亦獲大批網民稱讚。



樓主上車後才驚覺自己尚未提款，故身上沒有現金，的士司機亦不接受電子支付，他只好提出立即下車，以免司機浪費時間和蒙受損失。（Threads圖片）

驚覺無現金欲下車 司機暖心回應

樓主在Threads上發文，表示日前本打算乘坐小巴，惟等了兩班車均滿載，當下剛好看到有的士駛近，便立即招手及上車，不料上車後才發現自己尚未提款，沒有現金支付車資，加上司機稱無法接受電子支付，他只好道歉，並告訴司機自己身上沒有現金，提出讓他立即下車。然而，司機卻回應說，「唔緊要啦，都上咗車，車埋你去」，願意免費接載樓主到目的地。

不過，的士司機卻窩心地回應，「唔緊要啦，都上咗車，車埋你去」，讓樓主非常感動。（《降魔的》劇照）

被的士司機善舉感動：人間有愛！

樓主在文中不禁讚歎，「雖然只係短短嘅路程，但真係人間有愛呢！」，對司機的善舉感到窩心，事發當下聽到司機的回應，也忍不住說道「香港仲有好人呀！」，而司機則笑言「係少啲，但都仲有嘅，差人比較多啫」。

帖文引來不少網民紛紛熱議，並大讚「好司機」，有人表示「覺得喺香港其實好人絕對唔少嘅！只不過好多時有啲老鼠屎，搞到碗靚粥喎咗咁啫！」、「遇啱一啲冇品司機，一定畀說話你聽」，亦有網民稱樓主當時應留下司機的資料，以便事後補回相關車資，「有冇抄底佢名車牌，睇吓點畀返錢佢」。