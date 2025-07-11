巴黎深夜搭的士「被載至偏僻地方」台女一招機警自保成功脫險

台灣藝人艾莉絲2017年與英國外交官馬培迪再婚，目前一家定居在英國倫敦，而她也創立個人保養品牌，經常往返英法兩地出差。日前她在臉書分享一段於巴黎搭的士時遭遇詐騙的驚魂經歷，引起網友熱議。



日前艾莉絲在臉書分享一段於巴黎搭的士時遭遇詐騙的驚魂經歷。（unsplash@waldemarbrandt67w）

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艾莉絲吐露去年10月，她從倫敦搭火車抵達巴黎北站，當時已是晚上11點半。她指出，巴黎北站深夜環境複雜危險，街上有流浪漢、吸毒者及盯著行李的小偷。她一個人拖著行李一心只想儘速離開現場，便直奔的士排班區。

當時排隊區只剩一輛車，艾莉絲上前詢問司機是否可刷卡付款，因為身上沒有現金，對方點頭同意。怎料不到五分鐘，車子卻駛入一條偏僻小巷，外面也開始下起大雨。司機隨即改口表示刷卡機壞了，只收現金，並冷冷地說：

「妳要嘛下車，要嘛去提錢。」



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艾莉絲立刻意識到自己被耍了，推測對方是故意將她載至難以叫車的地方，企圖迫使她妥協付現。不過，她當下並未驚慌，反而冷靜表示：「我剛剛上車前就說明我沒有現金，你當時也說OK。」面對司機的咄咄逼人，她機警提出以英鎊或到酒店換匯支付車資，但事實上她身上並無現金也沒有英鎊，仍堅持態度、不輕易示弱。

雙方一度對峙，司機甚至將她的行李搬下車，艾莉絲此時走到行李旁，語帶溫情表示「你應該也很累了吧？我是來出差的，和你一樣在異鄉為生活打拚。不如這趟就做完，跳表多少我再多給你10歐。」司機考慮了一下，最終將行李搬回後車廂繼續行程。

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抵達酒店後，司機拿出原本「壞掉的」刷卡機，笑說：「好像又可以刷了呢！」艾莉絲事後感慨，當下雖驚險萬分，卻讓她意識到自己早已不是初次出差的菜鳥，而是一位能靠機智應對困境的「戰士」。最後艾莉絲再透露，半年後再度前往巴黎，這次則發生手機遺落在的士內的插曲，將另找時間分享。

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