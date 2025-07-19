內地女遊港買水付款失敗　眼鏡帥哥贈茶感動全網　網民：有人情味

好人好事不嫌多！有內地女於網上發文分享在香港獲幫助的經歷，她於高鐵西九龍站商舖買水時，用八達通付款失敗，此時身旁有位戴眼鏡的帥哥用英文問她是否需要協助，然後就很爽快地用自己八達通買了1瓶售價13元的烏龍茶，送給她後就走掉。內地女感動在無助時被陌生人幫助，她祝福該男子「好人一生平安」。



有內地女於網上發文分享在香港獲幫助的經歷，她於高鐵西九龍站商舖買水時，用八達通付款失敗，沒料到身旁的眼鏡帥哥贈送了1瓶烏龍茶給她。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「在香港西九龍被陌生路人溫暖到了！」為題發文表示，她於高鐵西九龍站商舖買水時，用八達通付款失敗，此時身旁有位戴眼鏡的帥哥用英文問「Do u need help？（需要幫助嗎？）」，內地女略帶猶豫回答「yes um…」。

內地女遊港買水付款失敗 男子爽快贈茶

沒料到該男子就很爽快地用自己八達通買了1瓶13元的烏龍茶，遞給她說了句「 have a good day（祝你有美好的一天）」就走了，內地女直言當時還沒來得及說謝謝，但被男子的行為感動到，「心裏那種被陌生人溫暖的感覺，衝擊力太強了，一個陌生人幫我買單，這真的是太感動了，想哭」。內地女祝福該男子，「希望這位男士一切順利，我也會在未來的生活裏多多幫助人，真的！好人一生平安啊！」。

內地女感謝圖中揹着黑色背包的男子，贈送了1瓶13元的烏龍茶給她。（小紅書圖片）

網民：香港人面冷心熱願意助人

網民留言表示，「呢樽茶係無糖無添加嘅，但係相信你飲落去，嗰心一定係甜嘅」、「最重要是將善心傳播開去，就是最好的回報」、「事實證明：香港還有許多熱心助人的人，年輕的為數不少！為這個孩子點讚！」、「香港人其實面冷心熱，很多人願意幫助別人，是有人情味的」、「好感人，香港還是熱情的好人多，不要被一兩個不好的影響」、「確實，很多都是抹黑，我覺得香港很友好」。