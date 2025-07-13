移居香港「三觀被徹底刷新」！港漂女列香港11優點激讚：愈待愈愛

【香港旅遊／移居香港／港漂】從內地來香港生活，點滴在心頭。有港漂女於小紅書發文講述來香港生活3年感受，直指「三觀被徹底刷新」。她又列出11項香港優點，聲言「這座城市的魅力讓我愈待愈愛」，認為「香港就是一座充滿活力和機遇的寶藏之城，只要你肯拼，它就給你發光發熱的舞台」。



帖文引來內地網民共鳴，「真的很愛香港這座城市！」、「香港的人大部份看着很有活力，也很友善，道路乾淨」、「內地真的要學習了」。



從內地來香港生活，可能有嶄新體驗。（資料圖片）

來香港3年 港漂女：三觀被徹底刷新了

「香港3年，內地長大的我，三觀被徹底刷新了！」該港漂女於小紅書發文講述來港生活3年體驗，形容像「推開了1扇新世界的大門」，衝擊自己「三觀」之餘，令她愈來愈愛香港，「無數觀念被衝擊、被重塑，過程雖然少不了磕磕碰碰，但這座城市的魅力讓我愈待愈愛。在我心裏，香港就是一座充滿活力和機遇的寶藏之城，只要你肯拼，它就給你發光發熱的舞台」。

樓主又分享11個令她「大開眼界」的「香港日常」及優點，大讚「超有意思」。

該港漂女於小紅書發文講述來香港生活3年感受，直指「三觀被徹底刷新」。（小紅書）

香港優點1：「永不退休」的活力

樓主指，其樓下80多歲還在賣菜的阿婆，滿頭白髮還在開的士的老師傅，「那股精氣神兒，一點不比年輕人差」。樓主續說，很多人說這現象是因為「沒退休金」，但她覺得這是香港人骨子裏的「不服老」，「看着他們，我每天都像打了雞血」。

香港優點2：職場不看『數字』

樓主表示，香港「對女性太友好了」，「多大年紀想重返職場都有機會，年齡焦慮？在這裏基本不存在！」。

香港優點3：隱私是「黃金法則」

樓主稱，日常聊天、工作面試，「沒人會打聽你結婚沒、生娃沒。這種邊界感，簡直讓人舒服到飛起」。

樓主分享11個令她「大開眼界」的「香港日常」及優點，大讚「超有意思」。（資料圖片）

香港優點4：帶娃方式大不同

樓主指，「生了娃，要麼親力親為，要麼菲傭幫手。這邊的老人家，更享受自己的精彩晚年，和內地模式很不一樣呢」。

香港優點5：「蝸居」裏的精彩人生

樓主說，雖然香港房子小，但文化生活超豐富，「大家在外打拼、社交、娛樂，回家就是高效休息，空間利用到極致」。

香港優點6：旅行是生活剛需

樓主形容「香港人真愛玩」，「不管收入高低，一年總得出門浪幾次。連我家樓下收紙皮的阿婆都在計劃去泰國，這生活態度，真心佩服」。

樓主分享11個令她「大開眼界」的「香港日常」及優點，大讚「超有意思」。（資料圖片）

香港優點7：獨立從小培養

樓主表示，香港的孩子很早就學會獨立自主，「不像有些內地年輕人，工作買房結婚帶娃樣樣靠父母。這邊的小孩，小小年紀就很有擔當了」。

香港優點8：自律到閃閃發光

樓主認為香港人普遍超自律、守時，且常運動，「街上隨時可見跑步的人，中年人身材管理一流，看着比實際年齡年輕好多，實名羡慕」。

香港優點9：社區就是寶藏

樓主指出，香港每個區都有體育場、圖書館、泳池，「日常休閒、運動、充電超級方便，幸福感爆棚」。

樓主分享11個令她「大開眼界」的「香港日常」及優點，大讚「超有意思」。（資料圖片）

香港優點10：真富豪的低調

樓主說，「愈有錢愈低調節儉，在香港真見識到了！財不露白，默默享受生活，這才是大佬風範啊」。

香港優點11：暖心的無障礙

樓主提到，香港對特殊群體的設施和關懷「超到位」，「街上經常能看到他們自由出行、融入生活，這份用心，特別溫暖」。

樓主最後總結，來到香港拼搏，可以打開人生新篇章，「來到這裏才發現，原來再拼一把，人生真的能打開意想不到的精彩篇章」。

內地網民有共鳴，大讚香港。（資料圖片）

內地網民有共鳴：內地要學習了

帖文引來內地網民熱議，不少人有共鳴大讚香港，「真的很愛香港這座城市！身邊朋友不喜歡，說香港人對內地人的態度不好，會遭遇差別對待！但是我來了三次，沒有遇到過，反而都對我們態度非常nice！就是愛這座城市！」、「前兩天去了一天香港，雖然人很多，但整體感覺很好，香港的人大部份看着很有活力，也很友善，道路乾淨」、「職場不搞年齡歧視這是最牛逼的！」、「你對人有禮、和善，所以別人也會友善對你」、「你講的都是大實話。邊界感挺強。守時是基本禮儀」、「在香港生活除了住方面不好，其他都覺得不錯」、「內地真的要學習了」。