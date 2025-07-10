北上注意｜買內地「大牌子樽裝飲品」竟有3條活蛆蟲　連開3瓶都有

7月4日，雲南曲靖市民劉先生在麒麟區玉帶路附近一超市，購買了娃哈哈飲品，開蓋後發現白色活蛆。



相關消息引發熱議。

劉先生表示，當天下午5點左右，他在家樓下的超市購買了一瓶娃哈哈營養快線，回家後就倒了3杯出來給孩子喝，結果整個人都不好了：

杯子裏面有一個蟲，扭開瓶子一看，蓋頂也有兩個蟲。

劉先生在內地超市買了娃哈哈飲品，開蓋後發現活蛆，之後店方和廠方打開其他新的飲品也全部有蟲，引發熱議。（微博影片截圖）

老闆再開一瓶也有蟲 之後娃哈哈業務員來開另一瓶還是有蟲（點圖放大瀏覽，慎入）：

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劉先生當即拿着飲料找到超市。一開始，他只是讓老闆更換一瓶新的，可打開後發現又有蟲，老闆現場就電話聯繫了廠家。隨後，廠家的業務員來到店鋪，當着大家的面又打開了新的飲品，結果又發現有蟲。

據了解，雲南曲靖市市場監管局的工作人員已經去往事發超市了解相關情況。7日下午，記者致電曲靖市市場監管局，接線工作人員表示：

監管部門現在已經介入處理。

劉先生表示，因為現在很多孩子都愛喝這款飲品，所以他的訴求是希望娃哈哈能快速找出問題原因，並將相關問題產品全部下架。

針對此次事件，7月8日，娃哈哈相關人士向記者表示：

產品在生產環節肯定不會出現這樣的問題，高温殺菌後不可能出現活物。技術人員初步判定是商家倉儲環境和條件有問題，現場其他品牌的產品上面也發現了蟲子，蟲子會順着螺紋瓶蓋鑽進去。目前還在等監管部門的後續檢測報告，當地工作人員也在跟涉事消費者積極溝通。

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