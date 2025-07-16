路上拾信用卡去櫃員機「食卡」　港男做法惹議　網民憂被當盜卡犯

若在路上見到有失卡，你會怎樣處理？有港男日前於路上見到有內地人在討論是否拾起地上的信用卡，他擔心會被盜用，故立即拾起去銀行讓櫃員機「食卡」，保障卡主免有財產損失。他拍下「食卡」畫面自保之餘，亦盼透過網絡讓卡主得悉事件及聯絡銀行。



惟港男的處理手法引來部份網民質疑犯法，或會被當盜用嫌犯，「如果張卡已經俾人盜用咗，然後那個人掉咗張卡喺條街度，你又好心幫佢入返落部機度，咁啱佢又報咗警，ATM個cctv又影到你，你覺得你會點？」。



不過更多網民就撐港男說，「好心你班鍵戰出少句聲啦，人哋而家咁樣食卡都好過俾啲別有用心人執咗」、「去ATM食卡係銀行建議做法嚟，ATM操作record同cctv先係正正幫個人洗脫嫌疑嘅方法」。



有港男日前拾起地上信用卡失卡，拿去銀行讓櫃員機「食卡」，惟處理手法惹議。（Threads圖片）

該港男於Threads發文寫出英文名通知信用卡卡主，指其滙豐Visa掉在路中心，「我幫你執咗，你聯絡銀行啦」。他另外附上1張銀行櫃員機「食卡」畫面。

路上拾信用卡去櫃員機「食卡」

有網民質疑港男做法是否犯法，建議應直接交予銀行職員或警署，港男就回覆說拾卡當日是周日，銀行未有開門營業，附近商場保安因非在商場內拾到拒絕接收，警署位置很遠，「我有喺滙豐app聯絡客服但未有人回我，同埋有影住個過程叫做做少少嘢自保，相信無事啩」。

港男的處理手法引來部份網民質疑犯法，或會被當盜用嫌犯，「如果張卡已經俾人盜用咗，然後那個人掉咗張卡喺條街度，你又好心幫佢入返落部機度，咁啱佢又報咗警，ATM個cctv又影到你，你覺得你會點？」。（Unsplash圖片）

港男處理手法惹熱議

有網民就批評，「如果張卡已經俾人盜用咗，然後那個人掉咗張卡喺條街度，你又好心幫佢入返落部機度，咁啱佢又報咗警，ATM個cctv又影到你，你覺得你會點？最簡單你剪咗張卡，佢自然會打去銀行cut卡，銀行咪又會寄畀佢，我覺得你多舊魚！」。

有自稱做過解款員的網民指出，港男讓櫃員機「食卡」做法沒問題。（資料圖片）

有網民力撐：做好事又會俾人X多餘

另有網民力撐港男做法沒有問題，「做好事又會俾人X多餘，你話香港社會唔冷漠點得，應該掂行掂過，咩都唔知咩都唔理就最唔多餘」、「作為之前做過解款，只可以話，呢個做法其實係可以，只要mark返低咁做嘅時間同邊個site邊部機，再打返去銀行hotline報返就得，不過如果隔籬有分行就最好拎返去分行」、「樓主已經好心地，唔明仲要鬧」、「發覺喺街執到嘢，無論個處理手法係點，都一定會有反對嘅聲音，點做都係錯」。

有網民則說，讓銀行櫃員機「食卡」後不用特別通知卡主，「唔使聯絡，試過食卡，等4個工作天就寄返張新畀你」、「銀行會自動補發新卡畀佢，舊嗰張會直接銷毀」。