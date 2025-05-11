信用卡經常喺半夜被盜刷？內行人教「1防盜招數」輕鬆解決免被駭

一名台灣網友近日在Threads上透露自己的信用卡在半夜被盜刷20萬台幣（折合約51700港元），隔日上午致電與信用卡客服聯絡時，對方一接通客服電話就直接向他核對資料，讓他十分震驚。



網友也教戰如何讓信用卡不被盜刷秘技，避免在睡夢中被盜刷。

信用卡半夜被盜用？網友教「1防盜妙招」 輕鬆多做1步秒安心（01製圖）

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原po表示，信用卡在半夜被盜刷20萬台幣，隔日上午才發現，也緊急聯絡信用卡客服，令他吃驚的是，原本還需層層輸入基本資料才能接通的客服電話，在撥通後，客服竟直接向他核對資料，彷彿一直在等他的電話。原po這才知道客服會抓他的手機號碼，並立即從系統撈出資料。

貼文底下有網友建議將信用卡加上「安全鎖」，避免在自己無法立即察覺的時間被盜刷。以台灣國泰世華的APP為例，先找出「我的信用卡清單」，在信用卡的功能設定處，打開「卡片安全鎖」後，可選擇「鎖定國內交易」或「鎖定國外交易」，若未出國可先鎖定住國外交易，以防止盜刷。而在「交易類型」上，可選擇「鎖定實體交易」和「鎖定無卡交易」，若經常使用實體卡片，可鎖定無卡交易。

在卡片安全鎖的選擇上，網友提醒，最後仍需注意「交易時間」的設定上，也能封鎖住如「00:00~05:59」、「06:00~11:59」，及「18:00~23:59」等特定區段時間，因為最有可能發生盜刷的時間是在清晨、晚間和半夜，呼籲用卡人注意。

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也有網友建議，許多網銀的App都有一鍵全鎖功能，操作也十分簡單、方便，待需真正要刷卡時再解鎖，如此一來，便可真正杜絕所有可能發生的盜刷情形。但須留意，若有辦自動扣繳，在扣繳前須先解鎖，才不會扣款失敗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】