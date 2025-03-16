如何防範信用卡詐騙？專家告誡要改掉這3壞習慣　免成駭客目標

現代人幾乎人人都有使用信用卡的習慣，但你知道嗎？在日常生活中消費時若是不留心，很有可能就會讓不肖份子有機可乘！外媒就整理了三大信用卡不良習慣，可能會讓你被駭客盯上，快來檢視看看吧！



現代人經常使用信用卡上網消費，卻可能在無意間被不肖份子盯上。（unsplash@cardmapr-nl）

據《CNBC》的報導，任何形式的網路足跡都可能導致個資被公開，而一些不良的使用習慣將會使個資更加容易曝露。網路安全網站Security.org 發現有高達84%的持卡人的行為會使他們的信用卡資訊面臨風險。

3網購惡習恐使個人資訊外洩：

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產業研究高級編輯科利頓（Corie Colliton）就整理出他常遇到的三種信用卡詐欺模式，提醒民眾要提高警覺。

1. 不良的密碼習慣

科利頓建議，每個線上帳戶都需要設定獨特、強大的密碼，而且要避免使用相同的密碼，在多個網站上使用相同的密碼會大大增加一次駭客攻擊多個帳戶的可能性。根據 Security.org 的調查，48% 的美國人表示他們在多個網站上使用相同的密碼。

網路安全專家表示，降低這種風險的最簡單方法是註冊一個密碼管理器，無論使用者在何處登錄，它都會創建獨特、複雜的金鑰。

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2. 2大網路危險習慣

科利頓表示，使用公共 Wi-Fi 連線並在網站或在網路瀏覽器中儲存信用卡資訊都是危險的，但偏偏這也是許多人的習慣。

「當你使用這種類型的連接發送訊息時，它會變得非常容易被駭。因此使用公共 Wi-Fi 一定要小心，最好是不要在公共 Wi-Fi 連線下進行購物行為。」

假設有人能夠存取你的電腦（無論是透過實體或虛擬方式），儲存信用卡資訊將使駭客更容易「在未經許可的情況下查看和使用」。

3. 養成檢查帳單的習慣

要是覺得改變這些上網習慣很不方便，科利頓建議至少要定期檢查信用卡帳單，查看是否有未經授權的收費。

如果發現疑似被盜刷，可以向信用卡發行機構通報可疑收費，銀行可以採取措施退款，鎖定帳戶並發行新卡。科利頓說，越早發現這些問題，以後解決問題就會越省心。

根據 Security.org 最近的一項調查，有大約63% 的美國持卡人表示他們曾被盜刷或詐騙，超過一半的人表示他們曾多次遭遇欺詐。而每年未經授權的購買總額超過62億美元。

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