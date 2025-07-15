移民英國迷茫！港女列5大苦況：這4年我做過什麼？　不敢去這城市

【移民英國／移民須知／港人移民】離鄉別井的生活，未必人人適應。有移民英國4年港女於社交平台發文，講述自己在英國生活及心態變化，列出5大問題直指：「呢4年我做過啲咩呢？」然而她亦提到，「呢啲生活喺香港係完全感受唔到，而家可以靜落嚟諗下嘢，學下嘢」，但明言不敢自己1個人去倫敦，「（治安）都好嚴重下」。



帖文引來網民熱議，不少人表示有共鳴，「完全道出我心聲，共勉之」、「其實嚟到第四第五年先係最慘，有冇得返轉頭」；也有人安慰樓主，「唔使理人點睇，聆聽自己內心就OK」、「一個人，尤其是女士，咁樣過嚟係多挑戰，只有擴闊社交圈子，識多啲人先有機會治療到」。



離鄉別井的生活，未必人人適應。（示意圖）

移民4年有什麼得着？該名獨自移民英國的港女，於社交平台Threads以「嚟咗英國四年後嘅一些碎念」為題發文，講述自己在英國生活及心態變化，列出5大問題，包括「歲月煩惱」、「社交能力大減」、「儲錢不多適應問題」、「未來生活」，以及「心態轉變」。

該名獨自移民英國的港女，講述自己在英國生活及心態變化，列出5大問題。（AI生成圖片）

移民英國問題1：歲月煩惱

樓主指出，她移民英國4年，隨着年歲增長，看着朋友成家立室、買樓生活美滿，不時會有所感慨，「嚟咗英國4年了，歲數一下子大咗好多，見到朋友成家立室生仔買樓。有時都會問自己：『呢四年我做過啲咩呢？』」。

移民英國問題2：社交能力大減

樓主表示，她到英國生活後社交能力大減，「一來唔想講英文，二來可能有啲社交恐懼，唔想識人」，加上自己1個人居住，更沒動力外出社交，「我仲係1個人住，慣咗獨處，愈嚟愈唔想出去見人」、「以前喺香港都會出去social下，而家就畀我揀都係揀留喺屋企，不過而家留喺屋企好忙又要做家務跟住又做下啲手作仔打發下時間，唔會好似以前喺香港咁，一悶就想出街買野食野，就係留喺屋企太耐，我就覺得究竟我呢一個生物除咗返工放工食飯屙屎之外，仲喺度做緊啲乜」。

樓主表示，她到英國生活後社交能力大減。（示意圖）

移民英國問題3：儲錢不多適應問題

樓主說，她在英國儲錢不多，對於「是否適應英國生活」有「似有還無」的失落感，「好似適應咗英國嘅日常：買餸、煮飯、生活，不過，問返自己『係咪真係適應咗？』又好似唔係」。

移民英國問題4：無法想像的未來生活

樓主指，對未來生活感到擔憂，「如果問我十年後會點？會喺邊度？會唔會又失驚無神去咗第二個國家？我唔知」。

樓主對未來生活感到擔憂。（示意圖）

移民英國問題5：心態轉變

樓主表示，以往在香港建立的事業已消失，去到英國失去「搏殺」動力，「覺得自己冇信心可以再搏殺返去，更加冇動力，只係想做到minimum就算」，直言「所以我同自己講，唔好對自己要求咁高啦，呢幾年係休息也好，療傷也好，唔好同人比較，用自己嘅速度行就已經好好了」。

移民英國港女：呢啲生活喺香港完全感受唔到

然而雖然樓主對以上問題感到迷茫，但認為對比香港，在英國生活也有優勢，「真係日日plan下今日煮乜就一日，不過呢啲生活喺香港係完全感受唔到，而家可以靜落嚟諗下嘢，學下嘢」。

雖然樓主感到迷茫，但認為對比香港，在英國生活也有優勢。（示意圖）

網民有共鳴：共勉之

帖文引來不少網民共鳴，「完全道出我心聲，雖然呢邊（London）有幾危險，生活簡簡單單，條命係長咗（雖然我又間唔中受傷，被人搶手機之類）共勉之」、「我有日驚覺自己已經可以星期六日全日唔出門口，係無乜嘢吸引到我想出街，雖然外面藍天白雲，我都唔知點解⋯⋯」、「其實嚟到第四第五年先係最慘，有冇得返轉頭」。樓主則回覆，「London真係唔敢自己一個人去，（治安）都好嚴重下」。

亦有網民安慰樓主，「以前香港做嘢營營役役，身心俱疲。而家過咗嚟，當畀自己叉下電，想做就做，唔想做就唔做，唔駛理人點睇，聆聽自己內心就OK，共勉之」、「很認同你寫第5點，用返自己嘅速度去生活就夠。希望你一個人舒服咁生活落去」、「一個人，尤其是女士，咁樣過嚟係多挑戰，只有擴闊社交圈子，識多啲人先有機會治療到，願共勉之！」、「自己生活自己過，冷暖自己知，最緊要呢度嘅生活係你想要你喜歡你接受嘅就得」。