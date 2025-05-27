移民英國賤招！港男借香港銀行$XXX萬移英　揚言不還錢　後果慘了

【移民英國／移民須知】向香港銀行「借錢」移民不用還錢？有移民英國3年港男於社交平台發文，稱他移英前向香港銀行借了一大筆錢，拿着幾百萬元到英國展開新生活，更明言永不回港還錢，「銀行本身就是在賺取風險溢價，借錢出去自然要承擔可能收不回來嘅風險」，強調「是我自己把握機會，作出的選擇」。



帖文引來網民熱議，大部份都批評港男做法離譜，也有任職國際律師行的網民指，這樣做隨時影響入籍，甚至被告詐騙和破產，「喺香港借銀行錢走佬移民。 同做賊冇分別」、「詐騙已經唔係欠債咁簡單，仲好意思講出嚟」、「咪低B啦，香港銀行業務遍及全球，在港的信貸評級可獲轉移，英國查到你有不良信貸紀錄（爛TU）人哋仲肯批citizenship畀你？你到時簽證到期仲去得邊？」。



面對網民圍攻，港男否認詐騙，強調「銀行本身係要承受呢啲風險」，又霸氣回覆「唔畀入籍其實都唔緊要，唔返香港就得」。



有移民英國3年港男於社交平台發文，稱他移英前向香港銀行借了一大筆錢，拿着幾百萬元到英國展開新生活，更明言永不回港還錢。（資料圖片）

該移民英國港男於5月26日（星期一）在社交平台發文，指有人問他「點解可以有幾百萬拎過嚟英國」，他解釋離開前向香港銀行借了1筆「不小的錢」，之後就來到英國展開新生活，「幾百萬喺香港做唔到啲乜，又要返工做到隻狗咁，喺香港捱生捱死十幾年，我而家生活終於似返個人，有工就返下，得閒去下踢下波，行下山煮下嘢食，第1年嚟到已經歐洲旅行咗好多地方」。

港男自曝借香港銀行巨款移民英國不還錢

樓主認為自己做法沒有問題。（資料圖片）

樓主表示，或許有很多人認為他做法不對，但他認為沒有問題，「銀行本身就是在賺取風險溢價，借錢出去自然要承擔可能收不回來嘅風險。這不是單方面的決定，而是雙方自願簽訂的協議」，明言「我選擇離開香港，來到英國，是我自己把握機會、作出的選擇。世界那麼大，為什麼我不能為自己尋找更好的可能性？有人可能覺得這是逃避責任，但我認為這世界的事情從來都不是非黑即白。銀行是有能力管理和承擔這些風險的，而我，只是利用了我手上的機會，做咗對自己最好的決定」。

移英港男：是我自己把握機會

網民看過帖文議論紛紛，大部份都批評港男做法不當，「喺香港借銀行錢走佬移民。 同做賊冇分別」、「嗱，做X街嘢最好低調少少」、「成世都唔返香港？唔驚收數佬搞你屋企人？」、「詐騙已經唔係欠債咁簡單，仲好意思講出嚟」、「不過銀行可以告你詐騙」、「除咗人渣之外我暫時揾唔到另1個詞語去形容你」、「真係無恥，影衰香港人」、「人無恥便無敵，仲好大條道理」、「唔好低估銀行同律師嘅investigative skills，係恐怖到一個點」。

港男做法或迎來嚴重後果。（資料圖片）

涉詐騙或影響入籍英國

也有自稱曾任職國際律師行的網民指出，「英國國際私法有條規則，銀行可以喺外國告你，拎個判決，然後過嚟英國叫英國法庭執行外國法庭嘅判決，效果同一個本地英國裁決一樣，到時就會留底影響入籍之餘，破產都有可能」。

移英港男否認詐騙：我成世唔返香港㗎啦！

面對網民圍攻，樓主留言明言「冇錯我係諗住成世唔返（香港）㗎啦！」，但否認詐騙，「我唔係詐騙喎，我畀嘅入息證明啲TU record全部都係真㗎喎，我係生活有困難還唔到，只係我冇選擇破產而係移民啫」，強調「銀本身係要承受呢啲風險，佢哋係睇過我profile先借畀我」。他又說，即使無法入籍英國也無所謂，「當然我都諗過會唔會有影響啦，但嚟咗差唔多3年我都幾肯定冇，如果唔畀入籍，其實都唔緊要，唔返香港就得」。

面對網民圍攻，樓主留言明言「冇錯我係諗住成世唔返（香港）㗎啦！」。（Threads）

不過亦有網民質疑事件真偽，「有咩可能真係咁樣做呀？個個都咁做香港銀行咪蝕死？」、「補充一下，潮文多數開頭都係……好多人/有人問我點解我可以xxx……大家唔使太認真」、「一般冇抵押冇其他擔保人，總共借到月薪20倍已經係極限。除非樓主十幾萬月薪啦，如果有咁高月薪，儲都儲到幾百萬啦，使唔使冒呢個險，仲要周圍唱？所以基本上可斷定是引戰文，就算事件係真，借款額都一定細好多，case closed」。