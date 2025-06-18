移民英國回流潮│移英港男指多人將回流　批英國2問題：香港好好多

【移民英國／移民須知／回流】移民英國港人將出現回流潮？有移民英國港男於社交平台發文稱，隨着愈來愈多移民英國港人接近申請「PR（英國永久居民）」門檻，不少移英港人正部署之後會「回流香港」。他又列出英國2大問題，直指「香港真係好過英國好多」。



帖文引來網民熱議，有人歡迎移英港人回流，「好多嘢其實香港都好好」；但亦有移英網民指已習慣英國生活，不會回流，「我下年都申請PR了。冇打算回流，買咗樓，工作又穩定，生活亦都適應」、「已經settle down，有份長工，買咗樓，真係唔會考慮回流」。



移民英國港人將出現回流潮？（資料圖片）

移民英國港男：多人部署回流

BNO（英國國民（海外）護照）簽證「5+1 計劃」實施數年，有移民英國港男近日在社交平台Threads發文，指2021至今，愈來愈多移英港人接近可以申請「PR」門檻，聲言不少人正計劃「回流香港」，「近排感覺到唔少移英港人部署取得PR或BC（英國公民身份）後回流香港」。

樓主稱，「近排感覺到唔少移英港人部署取得PR或BC後回流香港」。（資料圖片）

列英國2大問題：香港真係好過英國好多

樓主又列出英國問題，稱論「物質富裕」及「生活方便」程度，「起碼喺而家呢一刻，香港真係好過英國好多」，但補充「回流香港」這條路不一定容易，「當然，唔少移英港人已經喺英國買咗屋，移民過程亦用咗好多錢，回流返港，安頓香港生活又要使一大筆，回流條路唔一定易行」。

樓主表示，稱論「物質富裕」及「生活方便」程度，「起碼喺而家呢一刻，香港真係好過英國好多」。（資料圖片）

網民熱議：留英國 VS 回流香港

網民看過帖文議論紛紛，有人歡迎移英港人回流，「當然梗係歡迎佢哋回流。佢哋點都租住樓先，又或者點都重新要買樓，樂觀啲諗都可以幫到香港樓價」、「好多嘢其實香港都好好」。

但亦有移英網民指已習慣英國生活，不會回流，「我下年都申請PR了。冇打算回流，買咗樓，工作又穩定，生活亦都適應」、「攞咗英藉返香港冇問題，不過有家庭小朋友估計都繼續讀上去，未必返香港讀，咁父母自然就好難返香港」、「可以申請PR未必一定得到PR。PR是發給一些能夠在英國生活，想在英國生活的人。一般要證明在英國有工作，入息達標，才會發PR」、「6年已settled down啦， 仲返香港由頭適應1次，自己玩自己？」、「已經settle down，有份長工，買咗樓，真係唔會考慮回流」。