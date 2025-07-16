說到日本公務員，你是不是馬上聯想到嚴謹、板正、上班時間連上廁所都按時的那種人？



可最近，東京警視廳裏爆出來的一件事，實在刷新了很多人對日本公務員的印象。

東京警視廳男女警驚爆「工作時間在倉庫性交」 非情侶二人皆單身（01製圖）

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7月11日，日本各大媒體都在報道：警察廳的情報通信部，一男一女兩名事務官，年紀都不大，一個24歲，一個25歲。按說這年紀，在東京屬於剛入社會不久的「小嫩頭」，手裏工作也不是什麼驚天動地的任務，就是幫警察叔叔們做做通信、訊息安全的後勤工作。

結果呢，這倆年輕人硬是在半年時間裏，愣是把辦公室變成了「動作片取景地」——上班時間溜到倉庫裏，每次還都拿準時間，15到20分鐘來一發，完事拍拍灰回座位，臉不紅心不跳繼續幹活。

更有意思的是，這倆其實並不是情侶，都是單身，平時在同事眼裏壓根看不出有啥特別。這事兒要不是女方突然在5月底找上司「自首」，估計還能繼續演下去。被問為什麼會這樣，男的女的都很誠實：

確實是自己沒把控住，公務員嘛，還是太欠考慮了。

單位很快給了處理結果：減薪10%，但沒想到倆人隨後主動離職。領導又是跟以往的一樣，鞠躬道歉，說今後會加大紀律教育，意思就是「下不為例」。

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其實這種小插曲，放在哪個國家，或者哪個辦公室都不稀奇。尤其在日本那種氣氛裏，上班一板一眼，下班還要應酬，年輕人憋久了出點「鬼主意」，也不奇怪。大家都清楚公務員也不是神仙，也會有想偷懶、想刺激、想「出格」的時候。

想想看24歲、25歲的小夥子姑娘，每天面對的不是案情、就是表格，壓力大得很，能有點不按套路出牌的想法其實很正常。只是，這事兒攤在警視廳頭上，多少讓人覺得新鮮——畢竟這是守護東京治安的地方，日本最高機關。

辦公室、倉庫、檔案室，這些地方本來只是打工人「混口飯吃」的場所。可有時候，規矩太死、氣氛太緊張，反倒容易出狀況。你以為管理得很嚴，其實下面早就有年輕人「發明新用法」了。按理說，這事兒處理到這裏就算結束了，領導批評一句，倆人換個地方重新開始人生，新聞熱度過幾天也就下去了。

所以啊，穿上制服的公務員，和地鐵上睡着的小白領、本地居酒屋裏喝悶酒的社畜，其實並沒有什麼區別。只不過，有些情感和衝動，被制服遮住了，更容易被人忽略罷了。畢竟所謂人性，從來都不是靠規定和監控能完全束縛的東西。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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