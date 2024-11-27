AV情節真實上演？醫生當值期間約女網紅醫院性交還拍片 下場慘了
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
AV片情節真實上演？巴西一名醫生於值班期間，邀約成人網紅在醫院發生性行為，其間不僅大玩醫療設備，過程還被網紅拍成一部露骨性愛影片並公開，相關影像在社群媒體上瘋傳。院方事後查證影片屬實，隨即開除該名醫生，網紅則因擅自外流私密片遭網友砲轟。
綜合外媒報道，巴西一名情色網美布麗達（Brida Nunes），光是在Instagram上就擁有83.3萬名追蹤者，身材火辣、作風大膽的她在成人平台小有名氣，主要靠販賣情慾照和影片維生。
點圖放大看更多布麗達在IG上分享的照片：
+19
日前，她發布在巴西某醫院與醫生交纏的性愛影片，引發外界關注。隨後，院方以不恰當地將醫療資源和設施用於個人目的為由，宣布解僱該名醫生。
這起醫院情色醜聞被揭發後，布麗達遭受網上輿論圍剿，許多網民認為，她根本不應該在醫院從事性行為，也不該將影片公開導致醫生被解僱。
對此，布麗達也拍影片反擊，澄清是醫生邀請她在醫院見面，並在雙方同意的情況下錄製影片。
布麗達指出，這起事件是她職業生涯的一部分，醫生也應對所發生的事情負責，但在影片曝光後，沒有看到有人批評過男方：
一如既往，女性應該承擔最大的責任。
【延伸閱讀】健身室活春宮｜成人網紅「下體狂磨舉重桿」捱轟：把她趕出去！
已非首次於健身室作出不雅行為 曾公然上演「女上男下活春宮」 點圖放大看相關照片：
+23
【延伸閱讀】550萬粉絲成人網紅Vera Dijkmans「公開徵男友」 狂收5000報名信
點圖放大看更多維拉的照片：
+23
集體活春宮！「火人節」暗黑活動曝光 成人網紅都頂唔順：太噁心神社活春宮｜日女竟於參拜場所激戰奧地利男遊客 民眾見狀嚇壞地鐵活春宮｜墨西哥19歲長髮女與39歲同事月台性交「垃圾袋半遮」英國巴士活春宮！司機停路邊「與T-back辣妹激戰」 公司：已解僱
延伸閱讀：
不知2歲兒生父是誰…性觀念開放單親媽拿4男樣本驗DNA 結果傻眼
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】