地鐵活春宮｜墨西哥19歲長髮女與39歲同事月台性交「垃圾袋半遮」

撰文：聯合新聞網
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墨西哥地鐵拉薩站近期爆出公然不雅事件。

兩名Movistar電信公司的員工被發現在地鐵站內發生關係，正好被路過的治安人員抓包拍下，影片上傳網路後，迅速在社群媒體上瘋傳。

墨西哥兩名Movistar電信公司的員工被發現在地鐵站內性交，被路過的治安人員拍下，影片迅速在社群媒體上瘋傳。（X@davosv2004）

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據墨西哥當地媒體N+報導，被影片拍到的兩人是Movistar電信公司的員工，在地鐵站的攤位工作。

這兩名員工相差20歲，分別是39歲的拉斐爾（Rafael）和19歲的雅妮（Yanei Elizalde）。

兩人疑似天雷公動地火，直接在攤位旁邊進行「人與人的連結」，結果被警察當場逮捕。

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據報，當時墨西哥安全和治安部門人員（Secretaría de Seguridad Ciudadana）正在進行例行巡邏，剛好撞見這對男女在地鐵站內進行「親密互動」。

兩人雖然直接在大庭廣眾之下發生性行為，但為了表現得低調一點，還記得用黑色垃圾袋遮住私密部位。

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這起事件的影片一被上傳到網路，就引發許多網友關注和討論。有些人懷疑這不是真實事件，可能是為了博取關注而設計的鬧劇。

不少人批評，為了尋求刺激在公共場合愛愛真的很不得體，有網友留言：

「現在已經沒有道德了嗎？」
「選擇在公共場合發生性行為到底是什麼原因」
「為了尋求刺激也太糟糕了」
「這種不尊重他人的行為應該被懲罰」

也有網友揶揄該公司員工都不認真上班：

「難怪Movistar的信號這麼差」
「原來這就是你們員工平時在幹的事啊，Movistar」

事發後兩人當場遭到逮捕，並因違反行政規定和不當使用公共設施等罪名，被移送至民事法庭。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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